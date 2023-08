Skudangreb i frisørsalon: Nægter sig skyldige i drabsforsøg

En maskeret mand ankom 20. juni på en el-cykel til en frisørsalon på Nørrebro i København. Her afgav han skud mod en mand i salonen, hvorefter han på el-cykel forlod stedet hurtigt igen.



Efter en intensiv efterforskning har Københavns Politi fundet frem til de fem nu anholdte mænd, som politiet vurderer har været involveret i drabsforsøget. Det udspillede sig i en frisørsalon på Nørrebrogade.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De fem mænd blev fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten her til formiddag. Her blev de sigtet for forsøg på manddrab begået i forening, samt for at have erhvervet sig og været i besiddelse af et skydevåben.

Alle fem mænd nægtede sig skyldige, inden forhøret fortsatte bag lukkede døre på anklagerens anmodning.

Gerningsmand på fri fod

Dommeren lukkede derefter dørene af hensyn til politiets videre efterforskning.

Det kom desuden under grundlovsforhøret frem, at det vurderes, at der er endnu en med-gerningsmand, som politiet endnu ikke har fundet frem til.

Det betyder, at der stadig er en gerningsmand på fri fod.

Sådan så det ud, da politiets teknikere efterforskede frisørsalonen på Nørrebro tilbage i juni. Foto: Kenneth Meyer

Flere fund

- Det er en alvorlig sag, som vi har efterforsket grundigt, og vi mistænker de fem anholdte for på forskellig vis at have spillet en rolle i drabsforsøget. Blandt de anholdte er også den person, som vi mener har ført våbnet, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, der er leder af Afdelingen for organiseret kriminalitet.



I forbindelse med torsdagens anholdelser blev der foretaget ransagninger på flere adresser. Her fandt politiet blandt andet en større mængde hash, kokain samt en del kontanter.

To af mændene blev også sigtet for at have været i besiddelse af større mængder hash og kokain. Ekstra Bladet erfarer, at flere af de anholdte tidligere har været i politiets søgelys.

Det skete der

Københavns Politi har tidligere oplyst, at gerningsmanden kun var inde i salonen i få sekunder, før vedkommende forlod stedet igen.

Gerningsmanden var klædt i sort fra top til tå og fuldt maskeret, hvorfor han ifølge politiet må have skilt sig ud på den varme sommerdag.

Skyderiet i salonen på Nørrebrogade fandt sted kort før klokken 18.

Offeret var en mand, som var ved at klippe en kunde i salonen, da han blev skudt. Tirsdag oplyste politiet, at manden er uden for livsfare.