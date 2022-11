Skuddrab i Brøndby: - en overlagt og kynisk forbrydelse

Det var på en parkeringsplads foran sin egen opgang, at en mand sidst i 20'erne blev skudt og dræbt torsdag 14:30 i sidste uge på Brøndby Nord Vej.

Ifølge vidner blev der affyret en række af skud, inden en formodet gerningsmand blev set ræse fra parkeringspladsen i en koksgrå Skoda Octavia Stationcar. Et kvarter senere blev en bil af samme model fundet afbrændt cirka seks kilometer derfra.

Hvad der gik forud for drabet er stadig blandt mange andre faktorer uklart endnu, men tirsdag kunne vicepolitiinspektør fra Københavns Vestegns Politi, Peter Malmose, bekræfte, at der stadig efterforskes ud fra en stærk formodning om, at drabet var planlagt og målrettet.

- Vi arbejder med flere mulige scenarier. Vi vurderer stadig, der er tale om en målrettet handling. Det var en overlagt og en kynisk forbrydelse, og vores vurdering er også, at der ligger en grad af planlægning bag det, siger Peter Malmose til Ekstra Bladet.

Af hensyn til efterforskningen er det dog endnu for tidligt at sige mere om motiv, miljø eller mulige relationer, men ifølge vicepolitiinspektøren indikerer karakteren af drabet, at der kan være tale om en gerningsmand fra den kriminelle underverden.

Den her måde, drabet er blevet begået på, ligner en fremgangsmåde, vi tidligere har set begået af gerningsmænd fra kriminelle miljøer. Det er et muligt scenarie, men vi forholder os samtidig til flere hypoteser, siger han.

Peter Malmose opfordrer stadig alle om at henvende sig til politiet, hvis man har set noget til skuddrabet eller den koksgrå Skoda Octavia Stationcar fra 2016 med registreringsnummer BA 65.991, som blev stjålet som blev stjålet natten til fredag 2. september i Rødovre.

Gerningsstedet er nu prydet med smukke blomsterbuketter og belysning fra pårørende og lokale. Foto: Kenneth Meyer

'Du er vores engel'

Ifølge vidner, Ekstra Bladet har talt med, virkede manden til stadig at være ved bevidsthed, da folk i området skred til for at hjælpe ham med hjertemassage. Men hans liv stod ikke til at redde. Offeret afgik ved døden på hospitalet senere samme dag.

Ekstra Bladets mand på stedet kunne fredag melde, at flere lys og blomster nu prydede gerningsstedet for at ære den unge mands minde. I løbet af weekenden og mandag er der lagt endnu flere blomster. Også et rørende brev dukker op mellem hvide roser og glinsende lys i glas.

Et rørende brev fra mandens kone og barn. Foto: Kenneth Meyer

Brevet tager form som en børnetegning, hvor små beskeder, skrevet med kuglepen, viser sig blandt de gule, blå og lyserøde farver. Brevet er fra den afdødes pårørende, heriblandt hans kone og søn.

'Verdens bedste baba' og 'Du er vores engel, vores stjerne, der lyser på os' står der blandt andet på tegningen, hvor midten er reserveret til en lidt længere besked:

'Du er ikke her, men vi ved du kigger på og du er i vores tanker og hjerte for evigt.'