Skuddrab i Brøndby: Gerningssted prydes med blomster og lys

Københavns Vestegns Politi er fortsat synlige på stedet, hvor en ung mand i 20'erne blev dræbt af skud omkring 14.30 torsdag eftermiddag på Brøndby Nord Vej.

Nu er gerningsstedet, hvor manden på brutal vis blev likvideret, prydet med blomster og lys til at ære den unge mands minde.

Ekstra Bladet mødte torsdag flere bekymrede borgere i området omkring gerningsstedet, som gav udtryk for, at hændelsen var tragisk og havde skabt enorm utryghed.

Københavns Politi kunne i går oplyse, at de betragter episoden som værende målrettet. Foto: Kenneth Meyer

Mens politiet har afsluttet deres tekniske undersøgelser, er de stadig til stede i området på hesteryg. Der holder også fortsat en mobil politistation, hvor vidner og beboere, der ønsker at tale med politiet, kan henvende sig.

Det oplyser Ekstra Bladets mand på stedet fredag.

Stjålet og afbrændt bil

Politiet opfordrer stadig vidner til at henvende sig, hvis de har set noget. Særligt er politiet interesseret i oplysninger om en koksgrå Skode Octavia Stationcar fra 2016 med registreringsnummer BA 65.991, som blev stjålet natten til fredag den 2. september i Rødovre.

Politiet er fortsat til stede i området. Foto: Kenneth Meyer

Bilen blev set forlade gerningsstedet og kort efter klokken 14:45 fundet afbrændt cirka seks kilometer væk på Midlergårdsvej. Politiet arbejder ud fra en formodning om, at de to episoder kan have en sammenhæng.

'Vi hører gerne fra vidner, som har set bilen siden tyveriet i september eller i går ved Brøndby Nord Vej eller på vej mod Midlergårdsvej,' udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose i en pressemeddelelse fredag.

Københavns Vestegns Politi rykkede talstærkt ud til gerningsstedet torsdag eftermiddag, efter at havde modtaget en række anmeldelser om skud i Brøndby. Foto: Kenneth Meyer

Fortsat tidlig efterforskning

Politiet oplyser også i fredagens pressemeddelelse, at det fortsat er for tidligt i efterforskningen at kunne oplyse nærmere om motiv, miljø eller mulige relationer.

Derudover vil politiet heller ikke frigive yderligere oplysninger om offeret på grund af tavshedspligt og af hensyn til de efterladte pårørende.

Politiet holder dog fortsat fast i formodningen om, at skuddrabet bærer præg af at være målrettet, men oplyser, at de fortsat efterforsker bredt.

Ifølge fredagens pressemeddelelse havde en dreng været til stede under skudepisoden. Politiet oplyser, at drengen er fysisk uskadt og lige nu befinder sig hos sin familie.