Skuddrab i Brøndby: - Min søn stod i sin fars blod

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): - Min søn stod i sin fars blod.

Sådan råbte en yderst følelsesmæssigt påvirket kvinde til den drabssigtedes familie på parkeringspladsen ved Retten i Glostrup, da en 26-årig mand torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør.

Her blev han sigtet for at skyde og dræbe en yngre mand i Brøndby i sidste uge sammen med to uidentificerede medgerningsmænd.

Ifølge politiet holdt den 26-årige mand og ventede på de to gerningsmænd i en flugtbil, efter de havde affyret de dræbende skud.

Efter skyderiet flygtede de ukendte mænd fra Brøndby Nord Vej i en Skoda til Midlergårdsvej, hvor de brændte bilen af. Herefter løb de ifølge sigtelsen en kilometer hen til Flintelunden, hvor den 26-årige holdt klar til den videre flugt.

Det kom frem, da sigtelsen mod ham blev læst højt.

Manden nægter sig skyldig i de alvorlige anklager.

Iskolde blikke

Der blev allerede udvekslet iskolde blikke mellem de fremmødte pårørende, da de ventede ude foran retslokalet, og da dommeren valgte at lukke dørene til grundlovsforhøret, bevægede partnerne sig ud på parkeringspladsen.

Efter en kort samtale opstod der en tydelig konflikt mellem moren til den dræbtes søn og den drabssigtedes familie. Her råbte hun blandt andet, at hendes treårige søn stod i sin fars blod.

- Han skal fortælle, hvad det drejer sig om, råbte kvinden til modpartens pårørende.

På gerningsstedet ligger der et rørende brev fra de efterladte, hvor der blandt andet står 'Verdens bedste baba' og 'Du er vores engel, vores stjerne, der lyser på os'. Foto: Kenneth Meyer

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er offeret og den 26-årige mand vokset op sammen og har været nære barndomsvenner.

Har banderelationer

B.T. har beskrevet, at drabet skete på to-årsdagen for et ganske brutalt dobbeltdrab i Kalundborg, hvor to mænd med tilknytning til det, som politiet dengang kaldte Sydkyst-gruppen, blev skudt på en p-plads.

Kilder i bandemiljøet vurderer ligeledes over for Ekstra Bladet, at drabet i Brøndby eventuelt kan være en hævn for dobbeltdrabet i Kalundborg.

Den dræbte på Brøndy Nord Vej har ifølge Ekstra Bladets research kortvarigt været sigtet i sagen om dobbeltdrabet. Han var dog ikke anholdt.

Den 26-årige sigtede ventede på de to medgerningsmænd, inden de ifølge politiet brændte Skodaen af og fortsatte deres flugt. Foto: Byrd

Tidligere i år blev fem mænd idømt livstid for deres del i dobbeltdrabet, mens en sjette blev frikendt. Yderligere to er tiltalt i den sag. Disse har ifølge politiets opfattelse haft ledende roller i LTF-banden.

Under retssagen om dobbeltdrabet kom det frem, at fire tiltalte havde tilknytning til netop LTF-banden, og at nedskydningen på p-pladsen i Kalundborg var hævn for en episode, hvor et LTF-medlem tidligere var blevet kidnappet og efterfølgende blevet udsat for særdeles grov vold.

Den 26-årige blev varetægtsfængslet frem til 22. december.