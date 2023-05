Skuddrama i fransk storby: Tre dræbt med Kalasjnikovs

Lørdag aften endte fatalt for tre mænd, der var på vej hjem i en bil efter en bytur i Marseille.

En eller flere gerningsmænd skød nemlig mod bilen med Kalasjnikov-rifler, hvilket kostede de tre mænd livet.

Det skriver BBC.

Skudepisoden er den seneste i en lang af voldsomme hændelser i den franske storby, der har direkte forbindelser til narko-salg.

I alt har 21 mennesker indtil videre mistet livet i år i Marseille som et led af narko-konflikten.

'Vendetta'

Med I bilen var også to andre mænd, som dog flygtede fra stedet efter skudsalven. Alle fem mænd er kendte af politiet, da de normalt opholder sig på en adresse, hvor narko-salg skulle være meget udbredt.

Frederique Camilleri, der leder efterforskningen, siger, at de har indsat hele politistyrken for at ’finde gerningsmændene til disse foragtelige forbrydelser’ og for at ’afvikle netværkene af menneskehandlerne bag volden.’

Sidste måned betegnede Frederique Camilleri krigen om de gode handelsområder som en ’krig’, og understregede samtidig, at det er ved at udvikle sig en til vendetta.

