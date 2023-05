Skuddrama på restaurant: Anholdt to gange

En 46-årig mand blev mandag anholdt, efter at have skudt mod to restaurantgæster med en luftpistol

En 46-årig mand skabte mandag flere gange ballade i Køge.

På restaurant Søndre Havn affyrede han skud mod to spisende gæster med en luftpistol - dog uden at ramme.

Det skriver sn.dk.

Den 46-årige mand, der ikke har fast bopæl, skændtes med en 37-årig kvinde på restauranten i Køge. Det overhørte to mænd på henholdsvis 22 og 24 år, og de begyndte angiveligt at grine.

Det opdagede den 46-årige mand, som var lettere spirituspåvirket, og han hev derfor en luftpistol frem og affyrede skud i retning mod de to mænd.

Tog peberspray i brug

Da de gik op for dem, at der var tale om en luftpistol, vurderede de to mænd dog ikke, at den 46-årige var farlig, og de gik derfor hen mod ham.

Han flygtede derefter fra stedet på sin ladcykel.

Da politiet ville anholde den 46-årige mand, tog han en 20 centimeter lang kniv frem, og politiet var derfor nødt til at bruge peberspray mod ham.

- Manden tager kniven frem og siger noget til os, der er møntet på selvskadende adfærd. Derfor bliver pebersprayen taget i brug, både for at han ikke skulle bruge kniven mod os eller mod sig selv, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til sn.dk.

Anholdt igen

Politiet fandt luftpistolen gemt ved en bygning nogle få meter fra det sted, han opholdt sig med kvinden.

Det viste sig dog også, at hans cykel var meldt stjålet.

Manden blev efterfølgende sigtet for en stribe af overtrædelser, men han blev løsladt igen efter afhøringen til sagerne.

Den 39-årige kvinde, han var sammen med, slog dog senere samme dag alarm, da hun blev udsat for verbale trusler i et nyt skænderi med manden.

Han blev derfor anholdt igen og senere løsladt. Nu kan han se frem til at blive kontaktet af politiet igen, når sagerne om hans sigtelser skal afgøres, skriver sn.dk.