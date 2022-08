Skudoffer: Jeg lagde hånden på Koranen, at jeg ikke ville hævne

33-årig medtiltalt i sag om drabet på Abdinur i Vollsmose blev selv skudoffer. Afgav ifølge egen forklaring ed over for modpart

RETTEN I ODENSE (Ekstra Bladet): En 33-årig medtiltalt mand, som i dag bliver afhørt i nævningesagen ved Retten i Odense om sin tilknytning til skuddrabet på Abdinur Mohamed Ismael i Vollsmose, blev selv skudoffer få minutter før, Abdinur blev dræbt.

I modsætning til den 31-årige mønsterborger slap den tiltalte med livet i behold på trods af, at han 24. juni 2020 om aftenen blev ramt af byger af skud flere steder i kroppen.

Men angsten for igen at blive mål for skarpe skud sad stadig i ham i tiden efter.

Under den indtil videre to en halv time lange afhøring af den 33-årige tiltalte, dokumenterede senioranklager Jacob Thaarup telefonaflytninger af den tiltalte. Det fremgik, at der i tiden efter de voldsomme skudepisoder i Egeparken i Vollsmose flere gange var kontakt mellem den 33-årige og en imam, der fungerede som en slags repræsentant for en kendt berygtet kriminel familie med udenlandsk baggrund i Odense.

Det fremgik, at kontakten blev taget på imamens initiativ. Og at den 33-årige tiltalte for alt i verden ville ud af konflikten med modparten.

Undveg spørgsmål

- Jeg har lagt hånden på Koranen på, at jeg ikke vil hævne, at jeg er blevet skudt. Det har jeg gjort over for imamerne og over for de vidner, der var til stede, forklarede han.

Senioranklager Jacob Thaarup borede gentagne gange i, hvem modparten var – altså hvem det var, som tiltalte mente, der havde skudt ham.

Og dermed angiveligt også var dem, der et kort øjeblik senere kort før midnat den pågældende juni-aften forrige år affyrede det dræbende skud mod Abdinur Mohamed Ismael.

Men det ville den tiltalte ikke svare på eller på nogen måde tale om.

Det på trods af, at han i en afhøring, som Fyns Politi foretog af ham kort efter skudepisoderne, udpegede tre navngivne medlemmer af den ovenfor nævnte kriminelle familie som dem, der havde stået bag.

- Jeg var jo blevet skudt og havde store smerter. Jeg fik så meget morfin på det tidspunkt, at jeg ikke vidste, hvad jeg sagde. Jeg nægter det, jeg sagde dengang, lød det fra den tiltalte.

- I kan fange dem, hvis I vil

- Det er ikke min opgave at finde ud af, hvem der gjorde det. Det er din opgave. Men hvis I vil fange dem, så kan I også gøre det, lød svaret til anklageren.

Af dokumentationen af telefonaflytningerne fremgik det, at imamen også forsøgte at presse eller overtale den tiltalte til at sørge for, at også de øvrige, som er tiltalt i sagen, ville lægge hånden på Koranen i vidners nærvær for at afslutte striden.

Imamen forsøgte også at få den 33-årige til at møde op fysisk sammen med de andre. Men det stolede han tydeligvis ikke på ville gå fredeligt for sig, hvis de mødte op. Han virkede bange for at skulle stå ansigt til ansigt med ’modparten’, som han altså ikke selv ville sætte navn på i vidneskranken.

Fire af fem tiltalt for manddrab

Den 33-årige er den eneste af de i alt fem mænd på anklagebænken, som ikke er tiltalt for det brutale skuddrab på Abdinur Mohamed Ismael. Han er ’kun’ tiltalt for våbenbesiddelse og for at have tilskyndet flere af de medtiltalte til at møde bevæbnet op i Egeparken den pågældende aften.

Af samme grund har den 33-årige ikke siddet varetægtsfængslet i tiden op til sagen, der forventes at køre over 22 retsmøder.

Der falder dom i slutningen af oktober.

De øvrige tiltalte er mænd på 20, 23, 23 og 27 år. Alle er fra Vollsmose. Den 27-årige er ikke dansk statsborger og risikerer udvisning, hvis han bliver dømt.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Odense…