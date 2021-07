Skudoffer ringede selv til 112

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Kort før landskampen blev fløjtet i gang lørdag aften, blev der affyret skud i boligområdet Kisumparken i Brøndby Strand.

- Det var omkring kl. 17.58, at politiet fik melding om skyderiet, fortæller Henrik Hougaard, efterforskningschef, Vestegnens Politi.

Han fortæller, at en 27-årig mand blev ramt af et enkelt skud i ryggen.

- Det var forurettede selv, der ringede til 112, tilføjer efterforskningslederen. Han oplyser endvidere, at manden er uden for livsfare.

- Der er tale om en 27-årig mand fra lokalområdet, fortæller Henrik Hougaard.

Han vil ikke uddybe, om manden er kendt af politiet i forvejen, eller om den pågældende har relation til bandemiljøet.

For godt to uger siden beskrev Ekstra Bladet, at unge med tilknytning til det lokale bandemiljø i Brøndby Strand-området er blevet optaget i rockerklubben Satudarah.

Men Henrik Hougaard ønsker ikke at oplyse, om den 27-årige har tilknytning til miljøet omkring rockerklubben.

- Det er endnu for tidligt at sige noget omkring motivet, siger Henrik Hougaard.

Vestegnens Politi hører gerne fra vidner, der enten kender til sagen eller har set noget i forbindelse med skyderiet.