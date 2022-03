Skudoffer til politiet: Alt blev kaos

RETTEN I HOLBÆK (Herfølge): Skudofferet, der overlevede skyderiet på en parkeringsplads ved Meny på Nørre Allé i Kalundborg en novemberaften i 2020, kan intet huske.

Det fastslog den 21-årige mand utallige gange, da han torsdag eftermiddag satte sig i vidneskranken.

Under skyderiet blev to andre dræbt i en byge af skud affyret fra to pistoler og en US Karabin, mens han selv blev svært kvæstet.

Han var iført sort træningstøj, sort kasket og ditto badetøfler og sad tilbagelænet i stolen, hvorfra han på grund af svigtende hukommelse ikke kunne svare på anklagerens spørgsmål.

Herefter blev han foreholdt en forklaring, han tidligere havde givet til politiet.

Ifølge politirapporten var det sidste han huskede, at trioen havde røget en smøg på parkeringspladsen, da en af de andre pludselig råbte til ham.

Det næste han huskede var, at alt blev total kaos. Han blev ramt af adskillige skud og så, hvordan gerningsmanden løb hen og skød en af de andre i munden og i hovedet.

Han forsøgte selv at kravle væk, men blev ramt af skud i ryggen, arme og ben.

Herefter huskede han kun i glimt, at han så en af de andre med skudhul i hovedet, mens han hostede blod op.

- Det var ikke normalt, sagde den 21-årige ifølge afhøringsrapporten.

Hukommelsestab

Den gengivelse fremkaldte ikke hukommelsen hos den 21-årige.

Anklager Anja Lund Liin stillede ham gentagne gange spørgsmål om tiden før, under og efter skyderiet.

- Jeg husker ikke noget, lød svaret.

Det fik anklageren til at spørge, hvad han husker som det første efter skyderiet.

- At jeg står op på hospitalet.

Hvad er det sidste, du husker før skyderiet?

- At jeg står op derhjemme. Alt det imellem kan jeg ikke huske, svarede den 21-årige.

Flere gange afbrød hans bistandsadvokat afhøringen. Han forklarede, at hans klient går til psykolog og er præget af hukommelsestab efter episoden.

Det fik anklager Anja Lund Liin til at dokumentere, at den 21-årige tidligere havde sagt til politiet, at han ikke ville udtale sig mere.

Det kunne den 21-årige heller ikke huske.

Politiet mener, at skyderiet var kulminationen på en konflikt mellem Loyal To Familia og Sydkystgruppen, som den 21-årige tilhører.

Seks mænd er tiltalt i sagen. Fire af dem er tilknyttet LTF, mens de to sidste ifølge politiet har forbindelse til en lokal gruppering. Yderligere tre mænd er sigtet i sagen.

Den 21-årige skulede i retning mod de tiltalte, da han forlod retten.