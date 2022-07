Aktiverede overfaldsalarm: 41-årige Hedvig blev dræbt på åben gade. Faderen til de to mindreårige sønner er tiltalt for drab, psykisk vold, trusler og adskillige overtrædelse af et tilhold

Ekstra Bladet

Hedvig smiler bredt i sin korte brudekjole. På billedet har hun begge hænder samlet om brudebuketten, der er holdt i hvide og lyserøde nuancer. Håret er holdt tilbage med et hvidt hårbånd.

– På det her tidspunkt vidste hun ikke, at hun havde underskrevet sin dødsdom. Her vidste hun ikke, at hendes mand ville dræbe hende, konstaterer hendes mor Eva stille.