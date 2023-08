Skudt i Pusher Street: Drabsmændene brugte disse cykler

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet på mail eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Politiet har fundet to elcykler af mærket Mate, som gerningsmændene bag drabet på en 30-årig mand i Pusher Street lørdag aften brugte til at flygte fra stedet.

Cyklerne blev fundet på voldområdet på Christianshavn, og politiet vil nu gerne i kontakt med ejerne af elcyklerne eller andre, der kender til de usædvanlige elcykler.

Københavns Politi har offentliggjort billeder af disse cykler. Politifoto

Cyklerne er ikke meldt stjålne, og Københavns Politi kan derfor ikke identificere ejerne.

- Vi formoder, at cyklerne er stjålet, og ejerne har derfor formentlig ikke noget med skudepisoden at gøre. Alligevel vil vi meget gerne i kontakt med dem eller med andre, der kender til cyklerne – for eksempel hvor de er stjålet, eller hvor de har stået i dagene op til skyderiet,siger vicepolitiinspektør Knud Hvass.

Ved skudepisoden blev en 30-årig mand dræbt, mens en anden mand blev ramt af seks skud, og to mænd og en kvinde hver blev ramt af et skud. De fire overlevede.

Københavns Politi fortæller, at de har afhørt talrige vidner, analyseret tekniske spor og indhentet overvågningsmateriale fra området i forbindelse med sagen.



- Det er et meget omfattende efterforskningsarbejde, hvor vi forsøger at samle et stort puslespil. Vi har sikret en del videomateriale, men hvis der er beboere på Christianshavn, der ligger inde med overvågningsmateriale eller fotos, vi endnu ikke er i besiddelse af, vil vi meget gerne høre fra dem, siger Knud Hvass.

Det 30-årige drabsoffer var fra teenageårene og frem til sin død flere gange i nærkontakt med den forkerte side af loven. Læs om hans fortid her.



Borgere med oplysninger om cyklerne bedes henvende sig til politiet på telefon 1-1-4.