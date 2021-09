To mænd er tiltalt for et brutalt drab og afbrænding af 39-årige Eddie Christensen

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): 39-årige Eddie Christensen blev skudt og endte sit liv på et brændende bålsted på en landejendom nord for Frederikshavn.

Tirsdag startede nævningesagen mod de to svenske mænd på 46 og 53, der er tiltalt for drabet.

Her nægtede den 53-årige sig skyldig i drab og usømmelig omgang med lig, mens den 46-årige nægter drab, men erkender usømmelig omgang med lig.

Under anklagerens forelæggelse af sagen kom det frem, at Eddie blev meldt savnet 11. maj af en kvindelig bekendt, som først ønskede at være anonym.

Hun sagde, at sidste livstegn fra Eddie var, da han lørdag aften havde sagt, at han ville forlade adressen på Rendborgvej nord for Frederikshavn, hvor han boede i en campingvogn på den 53-åriges ejendom.

Han havde fortalt, at han befandt sig i et drikkelag, hvor den ene havde været aggressiv og truede med at skyde hans hund Rocco, forklarede kvinden til politiet.

Eddies hund Rocco blev fundet skudt og begravet i en vold. Han havde sit navneskilt på. Undre obduktionen viste det sig, at han havde en skudlæsion i kraniet, og der blev fundet et projektil i dens ene kæbe. Projektilet stammer fra en revolver, der blev fundet i våbenskabet på ejendommen. Privatfoto

Derfor ville han forlade ejendommen.

Da politiet var ude og kigge på ejendommen efter Eddies forsvinden, mødte politiet de to nu tiltalte og den 46-åriges hustru, der alle sagde, at de ikke havde set Eddie, efter han forlod ejendommen lørdag aften.

14. maj fik politiet en ransagningskendelse til ejendommen, hvor de blandt andet fandt fire afskudte patronhylstre i en skraldespand i det værelse, der skønnes at være den 53-åriges soveværelse.

Der blev også fundet menneskeblod tre steder foran Eddies campingvogn samt et skudhul i døren og ved siden af døren til campingvognen.

Få sagen kort her. Artiklen fortsætter under videoen.

Skudt og brændt: Derfor var Eddie bange

Tæt på Eddies campingvogn var der et bålsted, hvor anklagemyndigheden mener, at han er blevet brændt. Det har ikke været muligt at afklare, om han døde som følge af skud, afbrændingen eller begge dele.

Man kan se skudhullerne i campingvognens dør og ved siden af døren. Foto: René Schütze

På Hornværket i Frederikshavn, hvor den 53-årige har et firma, fandt politiet to olietønder, der var fyldt til randen med noget, der ligner en blanding af aske og jord.

Den retsmedicinske undersøgelse viste, at der var fragmenteret knogle- og tandvæv blandet i materialet.

Det var to tønder som disse, som rester af 39-årige blev fundet i. Foto: Marcel Sigurd Mortensen

Der var menneskevæv i flere hundrede dele, som blev vurderet til at have været udsat for kraftig varmepåvirkning.

Desuden blev der fundet et venstre tindingeben, der blev sammenlignet med en oplysning om et brud på kindbensbuen, som Eddie Christensen havde fået i 2016 i forbindelse med, at han blev udsat for drabsforsøg. Også her havde gerningsmændene til hensigt at brænde ham af.

Under sammenligning med knoglerne og tænder, blev det fastslået, at der var tale om Eddie Christensen.

Retten fyldt

I retssal A er alle godt tyve pladser til tilhørere og presse optaget. Heriblandt sidder den 46-årige tiltaltes søster, der er kommet fra Sverige.

Den 46-årige får et klap på skulderen af sin forsvarer Jens Christian Christensen, da han kommer ind. Han har en støvgrøn skjorte på, blå hættetrøje med lynlås og kort fuldskæg. Han får nogle høretelefoner, hvor der bliver tolket direkte.

Den 53-årige er iført sorte bukser med et lysebrunt bælte og en hvid og gråstribet skjorte. Håret er kort og mørkt og på vej mod gråt. Han kigger interesseret ned mod tilhørerpladserne og snakker med sin forsvarer Karina Skou. Han har ikke høretelefoner til tolkning.

Eddiedrabet: Her er tiltalen De to mænd på 46 og 53 år er tiltalt i forening for: - At have skudt flere gange mod Eddie Christensen med et håndskydevåben 9. maj sidste år om aftenen på Rendborgvej nord for Frederikshavn. - Umiddelbart herefter at have anbragt offeret på et brændende bålsted, hvor han var placeret indtil 11. maj sidste år. Eddie døde ifølge anklageskriftet som følge af skuddene og/eller afbrændingen. - At have anbragt ligresterne i to olietønder 11. maj, som den 53-årige tiltalte samme dag fragtede til Hornværket i Frederikshavn. - Den 53-årige er desuden tiltalt for at have skudt Eddie Christensens hund Rocco med en revolver 10. maj om eftermiddagen på Rendborgvej, hvorefter han begravede liget af hunden i en vold på adressen. - Den 53-årige er også tiltalt for at have overdraget en Sig Sauer-pistol til den medtiltalte eller ladet ham sætte sig i besiddelse af den. - Den 46-årige er tiltalt for besiddelse af pistolen, som han opbevarede i en natbordsskuffe i et værelse. Begge tiltalte, der er svenske statsborgere, kræves udvist. Vis mere Vis mindre

Der bliver ført i alt 21 vidner i sagen, der kører over ni retsdage. Blandt vidnerne er naboer, offerets mor og hustruen til den 46-årige tiltalte, der selv var sigtet for drab i starten af sagen. Hun er nu renset for alle anklager.

Dommen ventes at falde 5. oktober.