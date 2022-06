Skudt to gange på to måneder

34-årig slap med at blive ramt af strejfskud, da han blev udsat for gentagne drabsforsøg i Brøndby Strand

To gange på kun to måneder blev en 34-årig mand forsøgt likvideret i Brøndby Strand, men hver gang slap han mirakuløst med at blive ramt af strejfskud.

Første drabsforsøg skete i Ulsøparken, hvor en gerningsmand på klos hold rettede en Scorpion maskinpistol mod den 34-åriges hoved og trykkede af. Men maskinpistolen gik i baglås, og først efter flere aftræk lykkedes det skytten at affyre et enkelt skud, der ramte den 34-årige på siden af kroppen.

Næste drabsforsøg skete i Bækkelunden i Brøndby Strand, hvor den 34-årige og hans hustru var ved at bakke bilen ud af svigerforældrenes indkørsel. Pludselig dukkede en maskeret mand op i bakspejlet, og den 34-årige greb fat i konens hoved og bukkede hende og sig selv nedad, mens han råbte: ’Det sker igen!’

’Det brændte’

Så affyrede gerningsmanden fire skud mod parrets bil med en XD-9 Tactical pistol, og den 34-årige blev igen ramt af et strejfskud på siden af kroppen. Han opdagede først, at han var ramt, da hans svigermor fortalte ham det, og han mærkede, at ’det brændte’.

I næste uge starter retssagen ved Retten i Glostrup mod en 35-årig mand, der er tiltalt for det første drabsforsøg, som skete 18. januar 2021 ved 18-tiden. Han er også tiltalt for besiddelse af maskinpistolen, der var ladt med 16 skud, på et offentligt sted. Han nægter sig skyldig. Retten har afsat fire dage til nævningesagen.

I det andet drabsforsøg, der fandt sted 6. april 2021 ved 14-tiden, er der allerede faldet dom. En 45-årig mand blev 23. maj i år idømt otte års fængsel for skyderiet, hvor gerningsmanden sporede offeret ved at placere en gps-tracker i et hulrum under den 34-åriges bil, så han kunne følge hans færden via en app på sin mobiltelefon.

’Jeg er en god skytte’

Under retssagen erkendte den 45-årige, at han havde pistolen med to fyldte magasiner med sig, men at det nærmest var et uheld, at han affyrede pistolen, fordi han var bange for at blive kørt ned af den 34-årige, som tidligere havde truet ham. Han ville bare skræmme og vidste ikke, hvor skuddene ramte.

– Jeg er en god skytte, og hvis jeg havde villet dræbe ham, så var han 100 procent sikker død, forklarede den 45-årige i retten.

Et skud gik gennem ruden på parrets sorte BMW ved det andet drabsforsøg, der skete godt to måneder efter det første i Brøndby Strand. Foto: Kenneth Meyer

Københavns Vestegns politi kender ikke det præcise motiv til de to drabsforsøg, der skete i et tyrkisk miljø. Men teorien er, at der er en sammenhæng, og at de skyldes jalousi i forhold til den 34-åriges hustru.

De to drabsforsøg har givet alvorlige psykiske mén både for den 34-årige far til to piger og hans hustru, der var gravid, da parret blev beskudt.

Under retssagen mod den 45-årige mand forklarede hustruen til offeret, at de to skudepisoder har spoleret deres liv og at de har psykiske mén. Hun måtte opgive at starte på et nyt job i en vuggestue, og hustruen er bange for, at hendes mand vil miste livet.

Læs også denne aktuelle krim-sag:

Retsdrama om rockermishandling