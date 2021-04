Skudt under bandekonflikt: Politiet laver nye undersøgelser

Brutale angreb

2. januar: Cem Kaplan sidder i en bil med tre andre, da han bliver dræbt af skud. NNV's 21-årige krigsminister bliver også ramt, men overlever. En 41-årig Bandidos-rocker er anholdt og har delvist erkendt sigtelsen om drab og drabsforsøg.

Rocker anholdt for drab: Kørt væk iført skudsikker vest

13. januar: Hundelufter skudt af to ukendte gerningsmænd uden for sin bopæl.

16. januar: Et mangeårigt Bandidos-medlem opdager hvad der foreløbig vurderes til at være en brandbombe under sin bil.

Rocker-veteran var mål for bilbombe

23. januar: Anmeldelse om skud mod ejendom i Rødovre. Ejendommen tilhører, ifølge politiet, konfliktens ene part. Politiet mener, at skudepisoden formentlig har fundet sted 17. januar. Der er fundet anslagsmærker og afskudte patronhylstre.

26. januar: To gerningsmænd sætter ild til Bandidos' taget på rockerborg i Helsingør. Flammerne får dog ikke fat i ejendommen.

Voldsom video: Her sætter to mænd ild til rockerborg

Efterfølgende udsteder en række politikreds opholdsforbud i landets Bandidos-klubhuse.

27. januar: Påsat brand på butikken A Shake på Nørrebrogade. Stedet ejes ifølge Ekstra Bladets oplysninger af en højtstående NNV'er.

29. januar: Tre mænd fra Bandidos anholdes og sigtes for at være i besiddelse af en pistol med ammunition som led i konflikten. De nægter sig skyldige.

1. februar: Copenhagen Gym sættes i brand. Hustruen til en Bandidos-rockers kone er i ejerkredsen. Politiet arbejder ud fra den teori, at branden er påsat.

Brandattentat på fitness-center: Bandekonflikt muligt motiv

11. februar: To mænd fra Bandidos anholdes. Sammen med de tre mænd, der blev anholdt 29. januar, sigtes de nu alle for drabsforsøg.