Skyder fyrværkeri mod tilfældige

Natten til fredag har en gruppe unge skudt fyrværkeri mod fodgængere og bilister.

Derfor rykkede politiet ud for at standse de farlige scener, der udspillede sig ved Nærumvænge Torv i Nærum.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere personer bliver visiteret af politiet natten til fredag. Foto: Local Eyes

Der er ikke meldinger om tilskadekomne, men Nordsjællands Politi understreger alvoren i sagen i et opslag på Twitter.

'Vi minder om, at det er strafbart at benytte fyrværkeri før den 27/12 og altid strafbart og farligt at skyde efter andre', lyder det fra vagtchefen.

Straframmen for at skyde fyrværkeri efter brandvæsen og beredskab er netop blevet hævet til otte år.

Til Ekstra Bladet fortalte forsvarsminister Trine Bramsen tidligere på ugen:

- De seneste år har vi set en stigning i raket-angreb mod vores brandfolk, der har været ude og slukke brande for at passe på os. De er blevet mødt med raketter, der er blev affyret direkte mod brandbiler eller i værste fald mod personer, siger hun med henvisning til baggrunden for den nye straming.

- Det er en adfærd, der er fuldstændig uacceptabel, og noget, som vi ingen måder kan tolerere.

Minister: - Kan på ingen måder tolereres