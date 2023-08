Skyder grise igennem flammerne

Betjente hjælper med at aflive svin med våben søndag morgen, hvor to grisestalde står i flammer, og 1600 dyr er ved at brænde ihjel

Politiet assisterer dyrlæger med at aflive grise fra afstand med skydevåben.

Søndag morgen står to svinestalde i Lemvig i flammer, hvilket gør det svært at komme ind for at aflive dyrene.

Det skriver TV Midtvest.

'Når vi har sigte på grisen, skyder vi'

- Vi forsøger at aflive de grise vi kan, inden de brænder inde, siger vagtchef Anders Olesen ved Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet.

- Når vi har sigte på grisen, skyder vi, fortsætter han.

Ifølge Midt- og Vestjyllands Politi er der omkring 1600 svin, der er fanget i flammerne, og politiet forventer, at de alle må lade livet.

Under kontrol

Vagtchefen fortæller til Ekstra Bladet, at det endnu er usikkert, præcist hvordan brænden opstod.

- Det er formodentlig nogle tekniske installationer, måske noget udluftning, der er skyld i branden, siger Anders Olesen.

Der er tre svinestalde i alt på adressen, men det er dog kun to af staldene, der huser 800 grise på mellem 7 og 20 kilo hver, der er i brand.

- Det er en stor brand, men den er under kontrol, så den sidste stald er ikke i fare, siger Anders Olesen.

Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at ingen personer er kommet til skade under episoden.