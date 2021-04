Skyder tiltaltes forklaringer ned

- Begge to slog og sparkede Mark adskillige gange, siger øjenvidne til dødsvold i Horsens for to år siden

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): De to tiltalte i retssagen om det voldelige og sandsynligvis dødelige overfald mod Mark Simonsen i Carolinelunden i Horsens for to år siden var i den første del af mandagens retsmøde enige om, at kun den ene af dem - den 22-årige - slog og sparkede det jævnaldrende offer, og at der kun var tale om ganske få spark og slag.

Men de tos forklaringer blev skudt i småstykker, da et af flere øjenvidner til overfaldet - en jævnaldrende mand - under ed fortalte i Retten i Horsens mandag foran et nævningeting, hvad han så med sine egne øjne den dag i den feststemte park:

- De slog og sparkede (Mark) begge to adskillige gange, mens de råbte 'tag dig sammen' og 'spasser', fortalte øjenvidnet, der blev afhørt af politiet kort efter voldsorgiet, som efterfølgende fik flere tilstedeværende til at ringe 112 og forsøge at yde førstehjælp til Mark Simonsen.

Smerten over, at hendes 22-årige søn, Mark Simonsen, tilsyneladende døde som følge af afstumpet, brutal vold er svær at bære for Pia Simonsen. Foto Ernst van Norde

- Han blev også slået og sparket (af begge de tiltalte), mens han lå ned, og mens det så ud, som om han allerede var bevidstløs. De sparkede ham (Mark) både med knæ og fødder, og de ramte ham i hovedet, på brystet og over resten af kroppen, tilføjede øjenvidnet.

Der afsiges dom i sagen 28. maj. Begge de tiltalte nægter dødsvold. Den ene - den 22-årige - erkender dog 'simpel' vold, mens den 20-årige, medtiltalte nægter at have deltaget i det brutale overfald på Mark Simonsen.

Mor og søn - Pia og Mark Simonsen - i en glad stund. Mark havde boet hos sin mor og var i det hele taget tættere knyttet til hende end sin far, som blev skilt fra moren for knap 20 år siden. Privatfoto

Der er afsat yderligere to retsdage inden domsafsigelse og kendelse om skyld. Her skal nævningetinget blandt andet forholde sig til, hvorvidt Mark Simonsen døde som følge af en hjerneblødning, der resulterede i en nedpresning af hjernen, eller om det voldelige overfald var den udløsende faktor for den dødelige hjerneskade.