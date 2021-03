Skyderi: Efterforskning peger mod internt opgør

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Der var formentlig tale om et internt opgør, da gerningsmænd maskeret med halsedisser og hættetrøjer lørdag affyrede skud mod to mænd, der befandt sig i en bil i Vollsmose.

Det fortæller Jack Liedecke, politikommissær ved Fyns Politi til Ekstra Bladet.

- Indledningsvist bliver det meldt ud, at der kan være tale om et bandeopgør. Men vi har i løbet af weekendens intense efterforskning fået nogle oplysninger, der peger på, at der er tale om et internt opgør i en gruppering fra området, siger han.

Ingen blev ramt under skyderiet, der fandt sted natten til lørdag klokken 01.18 i Lærkeparken i det sydlige Vollsmose.

Her var to unge mænd på 21 og 25 år netop på vej ud af områdets parkeringsplads, da der ved udkørslen blev affyret skyd mod den bil, de befandt sig i.

Ifølge politiet var der formentlig tale om to gerningsmænd, som forlod stedet til fods.

Ingen er endnu anholdt i sagen. Da politiet ankom til gerningsstedet var både gerningsmænd og ofre forduftet fra området.

Senere på natten fandt politiet dog frem til de to unge mænd, som var blevet beskudt.

- De sidder i en bil foran en tankstation i Kildebjerg Nord ved motorvejen. Der er flere skudhuller i bilen, så vi er ikke i tvivl om, at det er den samme bil som fra skudepisoden, siger Jack Liedecke.

Ifølge politikommissæren har begge mænd afgivet forklaring i sagen.

- Men den holder vi for os selv af hensyn til efterforskningen.

Politikommissæren ønsker ikke at oplyse, om der er tale om mænd med tilknytning til bandemiljøet og oplyser alene, at der tale om to lokale fra Odense.

Den beskudte bil er nu beslaglagt til yderligere tekniske undersøgelser, mens områdets overvågning også er sikret i sagen.

- Var har allerede talt med en del vidner i forbindelse med skudsagen, men vi hører gerne fra andre, hvis de har bemærket noget ud over det sædvanlige natten til lørdag omkring gerningstidspunktet.