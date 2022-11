Skyderi i amerikansk supermarked: Flere døde og sårede

De første optagelser fra stedet viser et enormt politiopbud

Et skyderi i en Walmart-butik i Virginia formodes at have kostet flere mennesker livet

Tidligt onsdag morgen dansk tid er politiet i Chesapeake, Virginia, rykket ud til en Walmart-butik, hvor et skyderi har fundet sted.

Flere meldes dræbt og såret.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt CNN.

Gerningsmand død

Til mediet fortæller informationsmedarbejder hos det lokale politi Leo Kosinski, at flere personer blev fundet døde og kvæstede, da politiet nåede frem til butikken. Han kan ikke oplyse, hvor mange omkomne der er, men oplyser, at det formentlig er færre end 10.

På Twitter kommer de lokale myndigheder løbende med opdateringer, og her har de bekræftet, at et skyderi har fundet sted.

'Politiet i Cheasapeake bekræfter en aktiv skudepisode med dræbte ved Walmart på Sam's Circle. Skytten er død', skriver de blandt andet.

'Vores udsendte hold er veluddannede og klar til at reagere; giv dem venligst plads til at gøre det.'

I nærheden af supermarkedet er der blevet oprettet et såkaldt genforeningscenter for familie og pårørende til personer, der har opholdt sig i butikken under skyderiet.

Opdateres ...