Skyderi i Holbæk

Midt- og Vestsjællands Politi fortæller, at de har fundet to projektiler i en dør i Holbæk efter et skyderi

Natten til tirsdag er Midt- og Vestsjællands Politi til stede i Ladegårdsparken Øst i Holbæk efter anmeldelse om skyderi.

Det oplyser de til Ekstra Bladet.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 22.31, og vi er massivt til stede derude, fortæller vagtchef i Midt- og Vestsjællands Politi Lars Galasz til Ekstra Bladet.

Politiet har blandt andet fundet to projektiler i en dør, men kan ikke oplyse, hvad man ellers har fundet på stedet.

- Efter at have talt med folk i området, kan vi sige, at skyderiet har fundet sted her til aften, oplyser Lars Galasz til Ekstra Bladet.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

På nuværende tidspunkt kan Midt- og Vestsjællands Politi ikke sige noget vedrørende mistænkte.

- Vi efterforsker i flere retninger, fortæller vagtchef Lars Galasz.