Skyderi i København: 20-årig ramt i benet - to anholdt

Politiet undersøger lige nu et muligt skyderi på Østerbro i København

Politiet er lige nu massivt tilstede på Østerbro i København, hvor en 20-årig mand er blevet ramt i benet af skud, og to personer er anholdt.

Det bekræfter Espen Godiksen, central efterforskningsleder, over for Ekstra Bladet.

- Vi har fået bekræftet, at der har været skudt. Vi fik anmeldelsen klokken 20.04, siger han.

Politiet bekræfter over for Ekstra Bladet, at der er fundet en sort BMW, der lige nu undersøges i forbindelse med skyderiet, og to personer er blevet anholdt.

- Vi kan bekræfte, at vi har stoppet en sort BMW 3-serie. Vi er ved at undersøge, om den har noget med denne sag at gøre, siger efterforskningslederen.

- Det er rigtigt, at vi har anholdt to. Vi er i gang med at undersøge, om de har relationer til sagen.

Konkret har politiet været tilstede i området omkring Fruebjergvej, hvor Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at en del af det nærliggende boligområde er spærret af. Det samme gælder området ved Symbion, hvor parkeringspladsen er spærret af.

Ekstra Bladet har talt med et øjenvidne, som fortæller, at vedkommende har set seks politibiler på vejen, og at der er meget råben fra gaden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den sorte BMW stoppet ved Ryparken. BMW'en er leaset fremgår det af bilbogen.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

I baggrunden ses den sorte BMW, som politiet har tilbageholdt. Foto: Kenneth Meyer.