Skyderi i København: Fandt pistol under ransagning

I en lejlighed på Østerbro i København beslaglagde politiet 5. december både kokain, hash og en skarpladt pistol.

Lejlighedens 18-årige beboer og en 19-årig kammerat blev begge varetægtsfængslet - sigtet for salg af narko.

Deres forsvarere ønsker ikke at udtale sig på deres klienters vegne til Ekstra Bladet.

Anonymt tip

Civilbetjente sparkede ifølge beboere i ejendommen døren ind til lejligheden, og der opstod kort efter tumult på bagtrappen.

Med sig havde ordensmagten en kendelse, der gav dem lov til at ransage på adressen, hvor den 18-årige boede med sin mor.

En anonym anmelder havde givet politiet grund til at mistænke den unge mand for at sælge kokain, hvilket dommeren i byretten gav narkobetjentene mulighed for at undersøge nærmere.

Ud over 52,87 gram kokain og 1,038 kilo hash blev der også fundet en skarpladt 9mm-pistol med fem patroner.

Politiet: Vi efterforsker

Pistolen blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger brugt dagen før i forbindelse med en skudepisode mindre end 1000 meter fra lejligheden på Hans Knudsens Plads.

Forespurgt om der er sammenfald mellem pistolen, de unge mænd og Hans Knudsens Plads oplyser Københavns Politi i et skriftligt svar til Ekstra Bladet at:

- Københavns Politi kan bekræfte, at vi søndag (4. december, red.) kl. 00.17 modtog anmeldelse om skyderi ved Hans Knudsens Plads. Ingen personer blev ramt, og det er en sag, som nu efterforskes.

- Af hensyn til efterforskningen har vi ikke yderligere kommentarer - heller ikke angående det anvendte skydevåben.