Skyderi i Rødovre: 15-årig dreng såret

En dreng blev såret i hånden under skyderiet på Islevbrovej i Rødovre i dag.

Det oplyser politiet.

- Vi kan oplyse, at en 15-årig dreng i forbindelse med episoden på gerningsstedet har pådraget sig en skade på den ene hånd, blev kørt på hospital og er færdigbehandlet. De pårørende er underrettet, lyder det fra politiet.

Drengen går på en nærliggende skole. Skolen har sendt en besked ud til elevernes forældre, som Ekstra Bladet har set.

Her oplyser de, at der er elev, der er blevet ramt af skud i hånden på Islev Torv, men at han ifølge skolens oplysninger skulle være 'ok'.

Ekstra Bladet har talt med skolens leder, der henviser til Rødovre Kommune. Her fortæller en talsmand, at skolen skal have ro nu til at hjælpe de chokerede elever, og der er både SSP og psykolog til stede på skolen.

I alt tre blev ramt af skud på Islevbrovej, har politiet oplyst.

Området er fortsat afspærret, og politihunde har søgt efter spor.

