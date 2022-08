Skyderi i svensk indkøbscenter

Ifølge Sydsvenskan er en person født i 2007 blevet anholdt efter et skyderi i et indkøbscenter i Malmø, hvor to personer kom til skade, den ene angiveligt alvorligt

Sverige og Malmø oplevede fredag sidst på eftermiddagen et skyderi i et indkøbscenter, der minder foruroligende meget om det, der skete i Field’s i København 3. juli, hvor tre personer mistede livet.

Svensk politi modtog ifølge polisen.se anmeldelsen om skyderiet på tredje sal i Malmø-centret Emporia klokken 17.07, hvorefter de rykkede talstærkt og svært bevæbnede ud.

– Det er afgivet skud inde i indkøbscentret. To personer er kommet til skade, en mand og en kvinde, bekræfter Evelina Olsson, pressetalsmand ved politiet, ifølge SVT og fortsætter:

– Det er en isoleret hændelse knyttet til det kriminelle miljø.

Ungt menneske anholdt

Ifølge SVT blev begge ofre kørt på hospitalet, kvinden med ’alvorlige skader’.

En person er blevet anholdt, oplyser svensk politi. Der skal ifølge Sydsvenskan være tale om et ungt menneske født i 2007.

Svensk politi var talstærkt til stede. Foto: Kenneth Meyer

Annonce:

Indkøbscentret blev hurtigt tømt, og både inden for og udenfor var der et massivt opbud af politi med trukne våben. Uden for stod en chokeret folkemængde, blandt andre Julia Olsson, der arbejder i en butik på tredje sal, hvor skyderiet foregik.

– Alle venter bare. Nogle er meget rystede, siger hun til SVT.

Skyderiet fik også betydning i København, hvor der blev sendt ekstra politi på gaden.

– Vi er til stede relevante steder i København og har særligt fokus efter skyderiet i Malmø. For at give en følelse af tryghed, siger vagthavende hos Københavns Politi Espen Godiksen, der dog ikke forventer en gentagelse på denne side af Øresund.

’Folk var i panik’

Ifølge Aftonbladet var der mange mennesker i indkøbscentret, da helvede brød løs. En kvinde, som var til stede, beretter over for avisen, at en medarbejder i en madbutik i centret kom løbende og råbte ’der bliver skudt, der bliver skudt’.

– Mange var rædselsslagne og skreg rent ud sagt, folk var i panik, siger vidnet, der også fortæller, at folk begyndte at gemme sig.

Annonce:

– Folk slap alt, eller løb med varer i hænderne hen til en slags læsserampe. Derude opstod diskussionen: Tør vi åbne døren eller ej?

Også Skåne-avisen Sydsvenskan talte med flere øjenvidner efter skyderiet, blandt andre Stefan Dovborn, som var på indkøb i et supermarked, da kaos brød ud.

Folk på vej væk fra Emporia efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

- Jeg var inde at handle i ICA, da folk begyndte løbem at der var kaos ved kølediskene. Da vi løb ud, så vi, at der var kaos udenfor.

- Der var en gravid kvinde, der var ved at besvime. De havde set flere skud blive affyret. De havde set, hvordan en kvinde blev skudt, siger vidnet til avisen.

Yosef Jaber var i Emporia med sin far og søster, da skyderiet begyndte.

- Vi var i Apple Store for at få ordnet en mobiltelefon, da de skød på samme etape næsten lige uden for. Vi hørte omkring fem skud.

- Så begyndte folk at løbe. Folkene, der arbejder i butikken, råbte, at vi skulle ud. Folk græd. Det var skræmmende, siger Yosef Jaber til Sydsvenskan.