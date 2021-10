Skyderi på bar: En død og 14 sårede

15 personer lå sårede, da betjente fra Saint Paul Police Department kort efter midnat amerikansk tid ankom til en kaotisk scene på en bar i byen Saint Paul i Minnesota, USA.

En kvinde i 20'erne blev erklæret død, imens de resterende 14 ofre blev fragtet til hospitalet.

I en pressemeddelelse oplyser de lokale myndigheder, at de 14 sårede forventes at overleve deres skader.

De skriver også, at noget tyder på, at der er tale om flere gerningsmænd, men at der endnu ikke er foretaget nogen anholdelser.

Politiet har set fem efterforskere på sagen, der sammen med betjente, kriminalteknikere og andre fagpersoner skal undersøge, hvad der gik forud for skyderiet, og hvilket motiv, der ligger bag.

Der skal nu foretages kriminaltekniske undersøgelser, og derudover skal ofre og vidner afhøres. Efterforskerne beder om, at enhver, der måtte have informationer om sagen, kontakter dem.

Chef for det lokale politi Todd Axtell udtalte søndag:

- Mit hjerte er knust over kvinden, der er blevet dræbt, hendes elskede og alle andre, der var til stede på baren i morges.

- På et øjeblik fandt de dem selv i en helvedes situation. De skal vide, at vi har de bedste efterforskere i landet, og vi stopper ikke, før vi finder de personer, der er ansvarlige for dette vanvid. Vi vil gøre vores del for at stille dem til ansvar (for deres handlinger, red.).