Skyderi: To mænd i mørkt tøj blev set

Politiet på den københavnske vestegn er fortsat i gang med efterforskningen af et skyderi mandag aften i Ishøj.

Klokken 19.07 modtog Københavns Vestegns Politi flere anmeldelser om skud på et grønt område ved Gildbrovej i Ishøj. Det medførte en større udrykning.



I en status tirsdag skriver politiet i en pressemeddelelse, at politiet konstaterede, at ingen var ramt, og at der var afgivet et antal skud.



- To mænd i mørkt tøj er set forlade stedet efter episoden, oplyser politiet.



- Vi søger stadig vidner, som har bemærket noget mistænkeligt før, under og efter skudepisoden ved Gildbrovej ved 19-tiden mandag aften. Det kan for eksempel være personer eller køretøjer, som befandt sig i området, siger leder af efterforskningen, politikommissær Henrik Hougaard.

Markeringer af mulige spor. Foto: Kenneth Meyer

Politiet vil ikke kommentere yderligere på hændelsesforløbet, men skriver, at de er opmærksomme på den igangværende konflikt.

Der er tale om den konfliktvurdering, som politiet foretog i sidste uge efter drabet på Christiania. I et konfliktnotat skrev Københavns Politi, at der er konflikt mellem LTF og Hells Angels.

Det er fortsat for tidligt at udtale sig om en eventuel sammenhæng med mandagens skyderi, oplyser politiet.

Som en tryghedsskabende indsats kører Københavns Vestegns Politi ud i området med deres nærpoliti i dag, og fra klokken 13 stiller de en mobilstation op ved nummer 15.