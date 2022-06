Skyderiet i Oslo: Det ved vi

Politiet mener fortsat, at den formodede gerningsmand handlede alene. Motivet er fortsat uklart, men den 42-årige mand er sigtet for terror og for at dræbe to og såre 21 i Oslo natten til lørdag

Den sigtede for masseskyderiet i Oslo natten til lørdag hedder Zaniar Matapour.

Det oplyste Politiets sikkerhedstjeneste (PST) på et pressemøde lørdag eftermiddag. Politiet fortalte tidligere lørdag på et pressemøde, at de undersøger skyderiet som politisk motiveret vold eller hadforbrydelse, men politiet er fortsat i den spæde start i efterforskningen.

- Vi kan ikke konkludere, om der faktisk er tale om politisk motiveret vold eller hadforbrydelser, sagde politimester Beate Gangås tidligere på et pressemøde.

I samme ombæring fortalte politiet, at den mistænkte gerningsmand med overvejende sandsynlighed handlede alene.

- Vi mener stadig, at der ikke er grund til at tro, at der er flere gerningsmænd involveret. Situationen er stadig uklar. Vi arbejder på at afhøre vidner.

- Det er baseret på flere hypoteser, og der er ingen grund til at tro, at der vil ske nye begivenheder, som situationen er nu, sagde Gangås.

Politimester Beate Gangås og politiadvokat Børge Enoksen under lørdagens pressemøde. Foto: Hakon Mosvold Larsen/Ritzau Scanpix

Kendt af politiet

PST har kendt til gerningsmanden siden 2015. De var bekymret for, at han blev radikaliseret i et ekstremt islamistisk netværk i Norge.

- Der er mennesker, der er villige til at udøve ideologisk motiveret vold. Vi har mange mennesker i Norge, der falder ind under den kategori, siger PST-chef, Roger Berg på pressemødet.

- Vi havde åbenbart en klage over denne person blandt en række andre. Vi har haft en periode nu med ISIL-terror (Islamic State of Iraq and the Levant, red.).

- Han har været en af ​​de personer, der har sympatiseret med ISIL og dermed haft en ideologisk tilgang.

Manden har en lang historik med vold og trusler, og han var muligvis radikaliseret. PST betragter skyderiet som en ekstrem islamistisk terrorhandling, skriver NTB.

- PST har haft kendskab til gerningspersonen tilbage til 2015 med bekymring om, at han blev radikaliseret i et ekstremt islamistisk kontaktnetværk i Norge, siger PST-chefen ifølge VG.

Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, lægger blomster ved gerningsstedet sammen med kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Afbryder politiforhør

Den 42-årige Zaniar Matapour har vist sig alt andet end samarbejdsvillig. Han afbrød sig forhør lørdag hos politiet, skrev NRK. Han frygter angiveligt, at politiet manipulerer hans udtalelser.

- Han er ikke blevet foreholdt sigtelsen af politiet eller blevet bedt om at tage stilling. Det vil ske i forbindelse med eventuelt fortsatte forhør, siger forsvareren John Christian Elden.

Han bliver formentlig fremstillet for en dommer mandag med krav om, at han varetægtsfængsles, siger politianklager Børge Enoksen.

Han siger samtidig, at politiet har besluttet, at der skal gennemføres en såkaldt juridisk observation. Det skal afgøre, om han er tilregnelig eller ej.

Manden blev anholdt natten til lørdag klokken 01.19, fire minutter efter de første skud på natklubber i Oslo.

På de fire minutter blev to mænd i 50'erne og 60'erne dræbt og 21 såret, hvoraf 10 personer er kritisk såret.

Politiet har beslaglagt to skydevåben i hans varetægt.

Skyderiet fandt blandt andet sted på London Pub, kendt som et sted for LGBT-personer.

Norge har i kølvandet på skyderiet i Oslo samtidig hævet deres trusselniveau til fem, der det højeste niveau på skalaen.