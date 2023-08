Skyldig: Dræbte syv spædbørn

Et chok er gået gennem Storbritannien, hvor sygeplejersken Lucy Letby er blevet kendt skyldig i drab på syv spædbørn

Den britiske kvinde Lucy Letby er fredag eftermiddag blevet dømt i en gruopvækkende sag, der har rystet Storbritannien.

Den 33-årige sygeplejerske er blevet kendt skyldig i drab på intet mindre end syv spædbørn, mens hun arbejdede på fødeafdelingen på Countess of Chester Hospital.

Drabene fandt sted mellem juni 2015 og juni 2016. Letby dræbte børnene ved at injicere luft ind i kroppen på dem.

Det skriver BBC, som er til stede i Manchester Crown Court.

22 forhold

Ud over syv drab kendes Letby også skyldig i seks drabsforsøg - også mod spædbørn.

Sygeplejersken var i alt sigtet for 22 forhold. Retten fandt hende ikke skyldig i to forhold om drabsforsøg. Samtidig lykkedes det ikke juryen at træffe en afgørelse om seks forhold om drabsforsøg.

Lucy Letby slog fem drenge og to piger ihjel på Countess of Chester Hospitals fødeafdeling. Foto: Cheshire Constabulary/Ritzau Scanpix

Jurymedlemmerne drøftede sagen i over 110 timer, skriver BBC.

Fem drenge og to piger

Anklagemyndigheden ønsker nu 28 dage til at overveje, om man ønsker at tage de seks uafklarede forhold op igen i retten.

Pressen er afskåret fra at beskrive ofrene i detaljer. BBC oplyser dog, at der er tale om fem drenge og to piger, som er blevet slået ihjel.

Retssagen mod Lucy Letby blev indledt for over ti måneder siden. Den nu dømte sygeplejerske var ikke selv til stede i retten fredag, men har tidligere afvist at stå bag drab og drabsforsøg på fødeafdelingen.

Mandag 21. august bliver straffen udmålt.