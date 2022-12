Skyldig: 'Hr. doktor' voldtog patienter

Der er fredag sat et foreløbigt punktum i sagen mod den 30-årige læge, der har været tiltalt for overgreb på kvindelige patienter

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): To års fængsel.

Sådan lyder straffen til den 30-årige læge Carlos Gaewkheo Shiralipour, der har været tiltalt for at have begået seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelser på fire kvindelige patienter i forbindelse med sit job på henholdsvis Viborg Sygehus og Aarhus Univsersitetshospital.

Han er samtidig blevet frakendt retten til at udøve lægegerning indtil videre, og han skal betale lidt over 100.000 kroner i erstatning til de fire kvinder.

Den nyuddannede læge har under retssagen nægtet sig skyldig - selv har han hævdet, at hans undersøgelser var lægefagligt begrundet.

Undersøgelserne er dog ikke til at finde i patienternes journaler, og den lange række af mere erfarne kollegaer, der har vidnet i sagen, har alle uafhængigt af hinanden sagt, at de aldrig ville have foretaget undersøgelserne, som de blandt andet kalder 'grænseoverskridende'.

Omtalte sig selv i tredjeperson

De to forurettede, som Carlos Gaewkheo Shiralipour netop er kendt skyldig i at have voldtaget ved andet seksuelt forhold end samleje ved at have foretaget vaginale og rektale undersøgelser på, har tidligere forklaret, hvordan han omtalte sig selv som 'hr. doktor' og 'doktor C'.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed udøvede den 30-årige mand seksualiseret adfærd over for to af de kvindelige patiner - og nu er den danske domstol altså kommet frem til samme konklusion.

Retten lagde blandt andet vægt på, at alle fire forurettede i sagen var sygdomsramte, da de blev udsat for overgrebene. Tre af kvinderne kom blandt andet til behandling på grund af skader på knæ, ankel og en brækket fod, mens en anden kvinde var indlagt med over 40 i feber.

- Jeg har været anklager i 20 år, og jeg har aldrig oplevet en lignende sag. Jeg synes, at retten viser, at det er en konsekvens af et tillidsbrud af sådan en karakter, siger anklager Rosa Pape til Ekstra Bladet efter domsafsigelsen.

Den 30-årige læge ankede dommen til frifindelse. Dommeren besluttede, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet.

