Skyldig i manddrab

Hvis man kigger på den drabstiltaltes cv, ser det imponerende ud.

Han blev uddannet flymekaniker i 1986, og to år efter kunne han også føje pilot til sin uddannelses-portefølje.

- Det var mit oprindelige ønske at arbejde som pilot, sagde han i retten.

Den tiltalte erkender vold med døden til følge, men nægter drab. Privatfoto

Men da luftfartsbranchen blev hårdt ramt i starten af 90'erne, skiftede han branche og blev uddannet maskiningeniør.

Han har endda også stillet op til byrådet, dog uden at komme ind.

Den 56-årige, der er søn af en finsk mor og en dansk far, har to ældre søstre og en lillebror, men har kun kontakt med den ene søster 'på grund af uoverensstemmelser'.

Heller ikke sine to børn, som han har med sin første hustru, har han kontakt med. Det skyldes ifølge den tiltalte selv, at han begyndte at drikke.

Generelt fremstår manden som en person, der følte sig på kant med flere folk. I retten fremlagde anklageren en liste, han har ført over folk, han havde en kontrovers med.

- Listen er lavet for at gøre det tydeligt for mig, at jeg skal arbejde med mig selv. Det er en form for systematik over for mig selv, forklarede han i retten.

De seneste år er præget af en voldsom deroute for manden, der har kæmpet med angst og misbrug og blandt andet er blevet dømt for flere tilfælde af berigelseskriminalitet og identitetstyveri.

I 2007 mødte han sin anden hustru. Hende er han nu tiltalt for at have overvåget med en gps på hendes bil. Det erkender han.