Skyldig: Ingeniør lækkede hemmeligheder i sandwich

En tidligere ingeniør i den amerikanske flåde erkender sig skyldig i at have forsøgt at smugle militære oplysninger til en fremmed magt i en sandwich med jordnøddesmør

I knap et år troede Jonathan Toebbe, at han lækkede militære dokumenter om amerikanske ubåde til et fremmed land.

Kontaktpersonen for denne magt viste sig at være en FBI-agent.

Den amerikanske ingeniør røg altså i sikkerhedstjenestens fælde med begge ben, og han har derfor siden oktober siddet i politiets varetægt.

Nu erklærer han sig skyldig i at ville sælge informationer om USA's atomubåde til en fremmed magt. Det vides fortsat ikke, hvilket land der er tale om.

Det skriver BBC.

Hemmeligheder i sandwich

Diana Toebbe, der er kone til ingeniøren, blev også anholdt for knap tre måneder siden. FBI mente, at kvinden holdt øje, da de fortrolige oplysninger skulle leveres på det aftalte sted.

Hun har også erkendt sig skyldig i sagen.

Fælden klappede for parret, da FBI fandt et hukommelseskort pakket ind i pasta, lagt mellem to skiver brød i en halv sandwich med jordnøddesmør.

Ifølge det amerikanske justitsministerium modtog Jonathan og Diana Toebbe kryptovaluta svarende til 100.000 dollars - 640.000 kroner - for denne leverance.

42-årige Jonathan Toebbe risikerer en straf på 12 til 17 års fængsel for forbrydelsen, mens Diana Toebbe kan få en dom på op til tre års fængsel.