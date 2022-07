Skyldige: Brothas-medlemmer ville dræbe NNV-rivaler

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Syv mænd med relation til banden Brothas, er torsdag kendt skyldige i en lang række forhold, der relaterer sig til en voldsom bandekrig, der udspillede sig i september 2018 mellem Brothas og udbryderne fra gadebanden NNV.

De tiltalte var afslappet klædt og fremstod alle muntre og smilede til de mange fremmødte venner bag en glasrude, inden retten blev sat, og retsformanden oplæste dommere og nævningenes konklusion.

Flere af tilhørerne, der hovedsageligt bestod af unge mænd var iklædt sorte hættetrøjer med 'Brothas'-logo, var flankerede af en gruppe tatoverede mænd, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger talte flere toneangivende medlemmer af Bandidos.

Frikendt for flere våben

Med skyldkendelsen har landsretten valgt i overvejende grad at stadfæste byrettens dom, der blev afsagt i februar 2021, hvor fire af de syv mænd blev dømt for dobbelt drabsforsøg og to af dem for et enkelt.

Herudover blev bandemedlemmerne i byretten dømt for våbenbesiddelse af en lang række våben, men landsretten valgte her at frikende tre af mændene for nogen af de skydevåben, som de var tiltalt for at være i besiddelse af.

En af de syv mænd, der blev dømt for et større våbenlager i byretten, har landsretten kun fundet skyldig i besiddelse af en enkelt pumpgun, og forsvareren begærede ham derfor løsladt. Det skal retten først tage stilling til fredag.

Bandeleder stillet til ansvar

Østre Landsret lagde ligesom byretten til grund, at drabene var sket som led i en intern konflikt mellem en gruppe i Brothas, der senere blev til NNV, og Brothas-toppen.

Anklager Emil Folker er tilfreds med rettens afgørelse, fortalte han til Ekstra Bladet efter skyldkendelsen.

- Den er rigtig fin. Landsretten har vurderet sagen ligesom Københavns Byret og anklagemyndigheden i vid udstrækning. Og så er kendelsen et samlet opgør med Brothas efter konflikten i 2018, og i modsætning til byretten har man vurderet, at en af de skyldige i sagen var et ledende medlem af banden. Dermed har man stillet en ledelsesperson i bandemiljøet til ansvar. Det sker ikke hver dag, noterer han.

I byretten blev de seks mænd dømt for drabsforsøg straffet med mellem 12 og 16 års fængsel. Hvordan landsretten vil vurdere strafniveauet, bliver afgjort 18. august.

Opdateres...