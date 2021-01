Skyldige: Flere års fængsel for pizzeria-eksplosion

Tre mænd er fredag dømt for en bombesprængning, der lagde et pizzeria i Vanløse i ruiner. Anklageren er svært tilfreds

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Sagen om en voldsom bombeeksplosion, der raserede et pizzeria i Vanløse i september 2019, fik i dag sat et foreløbigt punktum.

Tre unge mænd blev fredag ved Retten på Frederiksberg idømt henholdsvis fire år og seks måneders fængsel til en 23-årig og en 20-årig, og fem års fængsel til en tredje gerningsmænd, der ligeledes er 20 år, da han samtidig blev dømt for at have opbevaret 100 gram kokain til videreoverdragelse samt at være i besiddelse af knojern og steroider.

Krævede hårde straffe

- Fuldstændig absurd hensynsløs tilsidesættelse af medborgernes sikkerhed, kaldte anklageren bombesprængningen, der fandt sted omkring halv seks om morgenen, da han krævede hårde straffe til de tre unge mænd på anklagebænken. Ingen mennesker kom til skade.

Han plæderede for, at bombesprængningen skulle koste hver af de tre seks år og dertil seks måneder til den 20-årige, der er kendt skyldig i at opbevare 107 gram kokain til videresalg.

En ung dreng lå og sov i beboelsesbygningen over for pizzeriaet, da et bombefragment splintrede ruden over ham. At han lige denne nat, havde lavet en hule, så de skarpe glasskår landede oven på dynen, og han slap uskadt, var rent held.

Det fortalte anklager Allan Vedel Kristensen, og han argumenterede for, at sprængningen var værre end den bombe, der blev detoneret foran Skattestyrelsen samme år, som afstedkom henholdsvis fire og fem års fængsel.

En påstand forsvareren for en af de tiltalte, Rolf Gregersen, kaldte 'decideret vås.'

Han, og de andre forsvarere, fastholdt, at tre år måtte være den maksimale straf for, hvad han kaldte grove drengestreger.

Nævninge og dommere lagde sig dermed i midten af de to strafpåstande i forhold til bombningen og fandt, at de seks måneder oveni for kokainbesiddelsen var passende.

Anklager Allan Vedel Kristensen udtalte efter retssagen, at han alligevel var svært tilfreds med, at der nu er sket domsfældelse i den alvorlige sag.

Ændrede forklaring

De dømte, der alle nægtede sig skyldige i bombesprægningen, har flere gange undervejs i sagen ændret forklaringer. Under retssagen hævdede to af dem, at den Mercedes, der blev brugt til at transportere bomben, selvsamme nat var blevet frarøvet dem af tre sortklædte, bredskuldrede mænd.

En forklaring, som to af nævningene mente, var så plausibel, at de stemte for frikendelse.

Ustraffede og uden motiv

Det var hovedsageligt tekniske spor for for de tre mænds færden den pågældende nat, der var fældende bevis.

Motivet for at de tre ustraffede unge mænd, hvoraf de to yngste gik i gymnasiet, og den ældste havde eget firma på gerningstidspunktet, sprang et pizzeria i Vanløse i luften, er stadig ikke klarlagt og blev ikke belyst under retssagen.

Ved at spore deres telefoners aktivitet sammenholdt med automatisk nummerpladegodkendelse kunne man bevise, at den ældste af de tiltalte havde søgt på pizzeriaets navn på Google om aftenen. Han var senere på natten kørt fra sit hjem i København i en Mercedes, havde samlet de to andre op på deres adresser, den ene i Brøndby, og efterfølgende kørt til Vanløse.

På vejen havde de holdt ind til siden og samlet en brosten op. Den var brugt til at smadre ruden på pizzeriaet, så bomben kunne placeres indenfor. Herefter kørte bilen med høj fart væk fra stedet, og to minutter senere eksploderede de to kilo dynamit, som forårsagede skader for over ote millioner keonwe. Et beløb som de tre mænd også er dømt til at betale.

Da han kom hjem fra ugerningen om morgenen, søgte bilens chauffør på Ekstra Bladet og B.T. og tilgik en artikel, der handlede om sagen.

Herudover blev der fundet spor efter bomben i den enes hjem og dna på brostenen, der blev brugt til at smadre ruden.

De tre dømte udbad sig betænkningstid i forhold til, hvorvidt dommen skal ankes, og navneforbuddet blev forlænget til efter en eventuelt ankesag eller accept af byrettens dom.

En fjerde gerningsmand menes stadig at være på fri fod.