Slået i hovedet med flaske: Uenige om en øl

En overnatning i det fri, endte det med en tur på skadestuen for en 19-årig ung mand. Forspillet var, at han blev slået i hovedet med glasflaske ved shelterpladsen Moseskellet.

De to mænd i sagen var angiveligt kommet op og skændes over kvaliteten på en bestemt øl, fortæller en pressemedarbejder ved Østjyllands Politi til Ekstra Bladet.

De to mænd havde mødt hinanden i byen. Senere på aftenen var den 27-årige taget ud til shelterpladsen lidt udenfor Randers, hvor den 19-årige overnattede med et par venner.

Her satte mændene sig og snakkede, men på et tidspunkt begyndte de to mænd at skændes om en bestemt øl, hvorefter den 27-årige slog den 19-årige med en glasflaske.

Herefter forlod den 27-årige mand stedet, og episoden blev anmeldt til Østjyllands Politi.

- Vi finder frem til ham ud fra signalementet og en kort efterforskning, og anholder ham på hans adresse her til morgen, fortæller en pressemedarbejder.

Den 27-årige bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers.