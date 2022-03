Slået ihjel på åben gade: 'En løve er gået i forvejen'

Stearinlysene er blevet tændt, og de små flammer blafrer let, mens mængden af blomsterbuketter og små kort hele tiden vokser på A.C. Hansensvej i Frederikssund.

Chok og sorg har ramt mange i området, efter det i weekenden stod klart, at den 52-årige familiefar Kim Hansen var blevet udsat for så brutal vold på åben gade tidligt lørdag morgen, at han ifølge sigtelsen i sagen afgik ved døden.

To 17-årige er sigtet for drab. De nægter sig skyldige og er fængslet på mistanken om vold med døden til følge.

'En løve er gået i forvejen' står der som overskrift på et kort prydet med billedet af en hanløve. En henvisning til Kim Hansens passion for fodboldklubben F.C. København.

Et billede af en løve med henvisning til offerets passion for fodboldklubben F.C København. Foto: Jonas Olufson

'Vores dybeste medfølelse og tanker til Kims efterladte,' lyder teksten.

Også et halstørklæde med fodboldklubbens logo på ligger blandt blomsterne.

Det var efter F.C Københavns sejr over Randers fredag, at Kim Hansen havde været i byen i Frederikssund. Lørdag morgen var han taget hjem fra den lokale bar The Legends, da han klokken cirka 05.30 stødte ind i de to teenagere, som ifølge politiets sigtelse tævede Kim Hansen ihjel.

F.C København hyldede søndag Kim Hansen på Twitter.

Politiet har afvist, at Kim Hansens død har noget at gøre med offerets passion for fodbold og FCK.

På et andet kort blandt blomsterne lyder hilsenen: 'Tak Kim for alle de gode stunder og dit glade humør'.

Flere beboere i området opdagede de blå blink fra politibiler og ambulance tidligt lørdag morgen.

- De oplyste vores soveværelse, og da jeg kiggede ud ad vinduet, så jeg, at en mand lå på kørebanen og fik hjertemassage af politi og ambulancefolk, siger en mand til Ekstra Bladet.

Familiemedlemmer til Kim Hansen har over for Ekstra Bladet beskrevet den afdøde som en stor 'glad bamsefar'.

Det kan man læse mere om her: - Kim Hansen var først og sidst en mand, som elskede at leve, fortæller hans nærmeste.