Slået ihjel på gaden: Sådan blev Kim mindet i Parken

Den 52-årige Kim Hansen, der blev slået ihjel på gaden for to uger siden, fik en særlig hyldest

To uger efter at den 52-årige Kim Hansen blev slået ned og døde på gaden i Frederikssund, blev hans minde æret i Parken i aftes.

Mindestunden for den trofaste fan af F.C. København fandt sted inden kampen FCK-PSV Eindhoven i Conference League.

Kim Hansens familie havde fået billetter af FCK til kampen og havde været i kontakt med klubbens fan-koordinater, så alt blev gjort med respekt for den 52-årige fodboldfan.

Som det også fremgår her på Twitter trak sportsdirektør Peter Christiansen og direktør i Parken Sport & Entertainment, Jacob Lauesen en hvid FCK-trøje ned over et af sæderne på Nedre C, hvorfra Kim Hansen altid havde fulgt sit hold.

Autografer på trøje

På trøjen var trykt et foto af Kim Hansen og teksten: Ære være dit minde. Også spillerne havde skrevet autografer på trøjen.

Begivenheden var meget gribende, ikke mindst for de nærmeste til Kim Hansen. Hans datter Michelle Kaae Toft fortæller til Ekstra Bladet, hvordan hendes fars billede tonede frem på storskærm, mens musik fra Kim Larsen strømmede ud af højttalerne i Parken.

Kim Hansens billede på storskærm i Parken inden kampen torsdag aften. Privatfoto

- Det var meget, meget stort synes jeg. Det var meget vigtigt for mig at få en positiv stund omkring ham. Han har stået derinde i al den tid, jeg kan huske, og det med, at de kom op og havde fået lavet sådan en trøje. Den er så fin, og det bliver et dejligt minde at have, siger Michelle Kaae Toft, som vil hænge trøjen op hjemme på væggen, så Kim Hansens to små børnebørn kan mindes deres morfar.

Hun fortæller desuden, at de fans, der gennem årene har stået sammen med Kim Hansen på Nedre C, gav hende en buket blomster.

Michelle var i Parken med familie og mødte flere af dem, der har stået sammen med hendes far i Parken gennem årene. Privatfoto

- Det varmede, at de kom hen til os. Det var rart på en måde at blive distraheret i ens tanker og samtidig kunne dele lidt minder om ham og tænke på, hvordan han mon ville have reageret, hvis han havde set det.

- Hvad tror du, han ville tænke?

- Altså, min far var meget privat og ville nok ikke have syntes, det var det fedeste at være i centrum. Men jeg tror, han ville sidde deroppe og trække lidt på smilebåndet. Grine og tænke ’ok, det her er stort’. Og det hele blev gjort med respekt for ham. Det blev aldrig for meget.

- Hvilken følelse gik du hjem med efter kampen?

- Der er selvfølgelig denne her enorme tomhed, fordi man bare er i det største savn og afmagt lige nu. Men også en eller anden lykkerus af at se, hvordan de bakkede op omkring ham og viste ham den respekt, siger Michelle Kaae Toft.

Hun tilføjer, at det samtidig var overvældende at stå med mange mennesker omkring sig, når hun selv slås med så mange følelser, som sidder helt oppe i halsen.

- Derfor gav det også en ro, da det var overstået på en måde. Men alt i alt var det en rigtig, rigtig god oplevelse. Det bærer jeg videre i mit hjerte.

Ekstra Bladet var forbi gerningsstedet i Frederikssund torsdag på dagen, hvor FCK skulle møde PSV i Parken. Der lå stadig blomster og hilsner. Foto: Kenneth Meyer

Slået ned

Kim Hansen havde for to uger været i Parken og set F.C. København slå Randers. Han gik i byen sammen med gode venner og sluttede af på en bar i sin hjemby Frederikssund. Herfra ville han gå hjem til fods, da han på A.C. Hansensvej klokken cirka halv seks lørdag morgen i følge politiet opdagede en form for mistænkelig adfærd ved supermarkedet Lidl. Han påtalte det over for to unge mænd, som begyndte at chikanere, følge efter og skubbe ham.

Kim Hansen ringede til politiet for at anmelde det, han havde set og måske også, fordi han oplevede, at situationen med de unge var ved at udvikle sig. Imidlertid blev forbindelsen afbrudt, og Kim Hansen blev udsat for særdeles brutal vold på gaden.

To er varetægtsfængslet

To 17-årige blev anholdt ved stedet og fremstillet i grundlovsforhør med krav om fængsling. Politiet har sigtet dem for drab ved at have slået Kim Hansen flere steder på kroppen, og da han faldt omkuld, blev han sparket og/eller trampet i ansigtet og på kroppen, til han lå ubevægelig på jorden. Han blev efter omfattende forsøg på førstehjælp erklæret død.

De to teenagere har under grundlovsforhøret nægtet sig skyldige i drab. De oplyste dog ifølge en aktindsigt, Ekstra Bladet har fået indsigt i, at der er begået vold, men at de handlede i 'selvforsvar eller under slagsmålslignende' forhold.

En video, har vist optakten til volden, og hvordan de unge forfølger Kim Hansen med råb og skub.

Politiet har understreget, at Kim Hansens passion for fodbold og FCK intet har med sagen i Frederikssund at gøre.

Det er endnu uvist, hvornår politiet frigiver den afdøde til bisættelse.