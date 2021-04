Slår plat på kræftsyge

Tusindvis af frivillige var på gaden søndag for at samle ind til Kræftens Bekæmpelse, og det gik strygende - de fleste steder.

Men på Frederiksberg troppede to kvinder sidst på eftermiddagen op hos en beboer på Henrik Ipsens Vej. Med sig havde de en indsamlingsbøsse med Kræftens Bekæmpelses logo på, men i virkeligheden var de svindlere.

Det oplyser Københavns Politi, efter at TV 2 Lorry mandag spurgte flere politikredse, om de havde modtaget anmeldelser om svindel i forbindelse med landsindsamlingen for Kræftens Bekæmpelse.

Manden på Henrik Ipsens Vej ville gerne donere penge til kræftsagen, og han skyndte sig derfor ind i sin stue for at hente mønter, som han kunne give de to fremmødte.

Imens blev kvinderne ladt alene i entréen.

Da kvinderne havde taget imod mandens donation, takkede de og forsvandt videre, og her opdagede Frederiksberg-borgeren til sin store overraskelse, at adskillige ting og genstande fra entréen var forsvundet med dem.

Misbruger tillid

Det er forbundet med en del troværdighed at pryde sig med en indsamlingsbøsse fra Kræftens Bekæmpelse, og netop derfor tager politiet sager som denne på Frederiksberg meget alvorligt, forklarer de:

- Vi ser med stor alvor på forbrydelser, hvor gerningsmændene misbruger den tillid, der er mellem mennesker. Desuden er det undergravende for en organisation som Kræftens Bekæmpelse, at nogen udnytter deres landsindsamling til at begå tyveri, siger Thomas Tarpgaard, der er vicepolitiinspektør i Københavns Politi, til TV 2 Lorry.

Københavns Politi vil gerne høre fra borgere, hvis de, som manden på Frederiksberg, har oplevet personer, der løjet om, at de kom fra Kræftens Bekæmpelse for at samle ind til kræftsagen.

- Hvis andre beboere i området har oplevet noget lignende – også selv om de har afvist tyvene ved døren – vil vi meget gerne høre fra dem på telefon 1-1-4. Og hvis boligforeninger ved, at de har relevant videoovervågning af trappeopgange osv., vil vi gerne køre ud og hente det, siger Thomas Tarpgaard.

De to kvinder beskrives som:

A: Lys i huden, 45-50 år, 160-165 cm høj med kort hår, der er farvet mørkerødt/auberginefarvet med enkelte grå stænk. Talte dansk uden accent.

B: Lys i huden, 25-30 år, ca. 170 cm høj med blondt, skulderlangt, glat hår. Talte dansk uden accent.

En af kvinderne var iført et gult regnslag, den anden et grønt regnslag. De medbragte en indsamlingsbøsse i mellemblå plast med håndtag, ca. 20-25 cm høj og påført et hvidt klistermærke med Kræftens Bekæmpelses røde logo.