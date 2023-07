Slæbebåd hjælper 110 meter strandet fragtskib fri efter en uge

En uge efter at et 110 meter langt fragtskib stødte på grund i Kattegat, er det blevet trukket fri igen. Det er sket med hjælp fra en slæbebåd og en pram.

Det oplyser Forsvarets Operationstjeneste til TV 2 Øst.

Fragtskibet var gået på grund i Sjællands Rev ud for Sjællands Odde. Skibet er sejlet fra Sankt Petersborg i Rusland. Det var på vej til Kroatien.

Tirsdag morgen begyndte arbejdet med at få det strandede skib fri.

Kort efter klokken 10 begyndte man at trække i skibet, og omkring 20 minutter efter var de færdige.

- Så vidt vi kan se, så er alt gået, som det skal, siger Christer Haven, der er presserådgiver i Forsvarskommandoen, til TV 2 Øst.

Undervejs har der også ligget et miljøskib klar, hvis der opstår forurening på stedet. Men Christer Haven oplyser, at det ikke kom i aktion undervejs, og at der ikke er konstateret forurening på stedet.

Skibet skal nu undersøges, og derfor fragtes det videre til Kalundborg. Her skal det undersøges af dykkere. Formålet er at sikre, at skroget ikke har taget skade i kollisionen. Det skriver TV 2 Øst.

Søfartsstyrelsen oplyste tirsdag morgen til mediet, at det er et græskejet bjærgningsfirma, der står for at få skibet fri.

Data viser ifølge TV 2 Øst, at kollisionen med revet skete med en hastighed på omkring ti knob. Det svarer til tæt på 19 kilometer i timen.

Efter at fragtskibet gik på grund tirsdag i sidste uge, fik skibsføreren en bøde på stedet for ikke at have underrettet myndighederne om situationen.

Ifølge vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi har man pligt til at oplyse om det, da der kan ske udslip i havet, når et skib støder på grund.

Bøden lød på 10.000 kroner.

Skibet stødte på grund omkring fem kilometer ude i Kattegat.