Slægtning til Naser Khader i retten for at tilslutte sig IS

En ung kvinde på 18 år forlod i 2016 Danmark for at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stats brutale kalifat i Raqqa-provinsen i Syrien.

Det hævder anklagemyndigheden i en sag, som torsdag indledes ved Retten i Glostrup.

Den i dag 23-årige kvinde, der er en fjern slægtning til Naser Khader (K), anklages for at have opholdt sig i Syrien hos Islamisk Stat fra 2016 til 2019.

Hun nægter sig skyldig.

Derudover er hun anklaget for at have tilskyndet en anden person til at rejse til Syrien og for ved sin tilstedeværelse at fremme organisationens virksomhed, fremgår det af anklageskriftet.

Kvinden blev sigtet tilbage i 2017. Her blev hun i et retsmøde i Retten i Glostrup varetægtsfængslet in absentia. Hun var altså ikke selv til stede. Ifølge anklagemyndigheden befandt hun sig på det tidspunkt stadig i Syrien.

Kvinden blev anholdt tirsdag den 7. juli 2020 klokken 17.15 i Københavns Lufthavn, da hun rejste ind i Danmark fra Tyrkiet, hvor hun også havde været anholdt.

Siden anholdelsen har hun været varetægtsfængslet. Ved et grundlovsforhør dagen efter anholdelsen i lufthavnen nægtede kvinden sig skyldig.

- Det nægtes, sagde kvindens daværende forsvarer, advokat Martin Andersen, til TV2 om sigtelserne.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Sagen kører som en nævningesag, hvilket betyder, at anklagemyndigheden kræver mindst fire års fængsel. I lignende sager er der tidligere givet mellem tre og seks års fængsel.

Der er ikke påstand om fratagelse af den 23-årige kvindes danske statsborgerskab, da tiltalte alene har dansk statsborgerskab, oplyser Københavns Vestegns Politi. Det er kun muligt at fratage et statsborgerskab, hvis en person har mere en et.

Det har før været fremme, at kvinden skulle have forsøgt at hjælpe sin lillesøster til Syrien. Men det fremgår ikke af anklageskriftet, hvorvidt det er søsteren, den tiltalte skal have forsøgt at tilskynde til at rejse til Syrien.

Søsteren blev i 2019 sammen med tre andre idømt tre års fængsel for forgæves at have forsøgt at rejse til Syrien.

De Konservatives Naser Khader fortalte selv om relationen tilbage i juli 2020, da kvinden blev anholdt.

- Ja, det er min halv-grandniece, der er anholdt, skrev Khader dengang på sin facebookprofil.

Khader har tidligere fortalt, at han ikke har mødt de to søstre, siden de var meget unge piger.