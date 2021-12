Slagsmål før skudepisode i Brøndby

Flere skud affyret i Brøndby Strand sent i aftes. 25-årig uden for livsfare

En 25-årig mand er fortsat indlagt på hospitalet, men er meldt uden for livsfare, efter skyderiet i Ulsøparken i Brøndby Strand sent i aftes.

Politiets efterforskning tydet på, at der blev affyret flere skud i området ved Ulsøparken. Offeret blev fundet ud for nummer seks. Alarmen kom klokken 23.34.

Nu efterlyser politiet vidner:

- Her lørdag formiddag er vi stadig ved at kortlægge hændelsesforløbet i aftes, og vi hører gerne fra vidner, som har set bemærket noget mistænkeligt i tiden før, under eller efter hændelsen ved 23.30-tiden i Ulsøparken – det kunne for eksempel være personer eller køretøjer, siger vicepolitiinspektør Peter Malmose, Københavns Vestegns Politi.

Motivet er uklart, men ifølge politiet tyder intet foreløb på en sammenhæng med de øvrige skudepisoder i Københavns-området og Malmø i december, der kobles til en verserende bandekonflikt.



Politiets undersøgelser i området har afdækket, at der muligvis fandt et slagsmål sted fredag aften omkring kl. 19 ved Kisumparken nr. 118 - ikke langt fra Ulsøparken.



Det vides endnu ikke, om de to hændelser kan hænge sammen, men Københavns Vestegns Politi hører også gerne fra vidner med kendskab til episoden i Kisumparken.



Lokalpolitiet er i Ulsøparken til klokken 13 lørdag med en mobil politistation, og her er vidner og kvarterts borgere velkomne til at rette henvendelse.

