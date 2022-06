Slagsmål på åben gade: Brugte ulovligt våben

Det var angiveligt jalousi, der var årsag til tumult og slagsmål mellem to kvinder på en gågade i Grindsted torsdag eftermiddag.

Det skriver JyskeVestKysten.

Volden begyndte, da en af kvinderne trak den anden ned på jorden.

Kvinden, som blev skubbet i jorden, fandt hurtigt sin peberspray frem, og sprøjtede peber i hovedet på sin modstander.

Politiet blev indkaldt til stedet, men da de nåede frem, havde kvinden, som var blevet sprøjtet i hovedet med peberspray, forladt stedet.

Flere vidner havde dog set konfrontationen mellem de to kvinder, og politiet kunne derfor få en god beskrivelse af, hvad der var foregået.

På den baggrund sigtede politiet begge kvinder for lovovertrædelser.

- Vi har sigtet dem begge to for vold. Hende, der bruger en peberspray, bliver sigtet for kvalificeret vold, og hun bliver også sigtet for overtrædelse af våbenloven, da det er ulovligt at have en peberspray. Den anden kvinde bliver sigtet for almindelig vold, udtaler vicepolitikommissær fra Sydøstjyllands Politi, Mikkel Ross.