Slap for drabstiltale: - Hun var nærmest euforisk

- Ekstremt lettet, nærmest euforisk.

Sådan beskriver forsvarsadvokat Nicolaj Horn sin 47-årige klients reaktion, da han overbragte hende beskeden om, at alle anklager mod hende er droppet i den brutale drabssag, hun nåede at sidde varetægtsfængslet for i fire måneder.

39-årige nordjyde Eddie Karl-Johan Christensen blev først meldt savnet, men siden stod det klart, at han blev myrdet på denne landejendom. Foto: René Schütze

Hendes jævnaldrende mand og en 53-årig mand er til gengæld blevet tiltalt for at have skudt 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen flere gange, hvorefter han blev lagt på et brændende bålsted på en landejendom nord for Frederikshavn.

To tiltalt for drab på Eddie

Parret har en fælles søn i skolealderen, som blev sendt til England, da begge forældre blev varetægtsfængslet. Mor og søn er nu genforenet i England, hvor kvinden kommer fra.

- Det har haft enorme konsekvenser økonomisk og familiemæssigt at have en sigtelse for manddrab hængende over hovedet. Jeg tror ikke, at man kan sætte sig ind i, hvilken lettelse det har været for hende at vide, at hun nu kan koncentrere sig fuldt ud om sønnen igen, siger Nicolaj Horn.

Anklage: Anbragte ligrester i olietønder

Kvinden er blevet beskrevet som en kærlig og idealistisk mor, der sammen med sin nu drabstiltalte mand gik aktivt og helhjertet ind for vegansk kost, dyrevelfærd og kreativ hjemmeskoling af sin søn, samtidig med at hun havde sit eget firma ved siden af.

Firmaet har været på pause, mens hun har været varetægtsfængslet, og advokaten vil nu fremsætte et erstatningskrav på sin klients vegne for uretmæssig fængsling.

- Hendes virksomhed har lidt et enormt knæk, så hun er ved at samle oplysninger sammen om, hvilke konsekvenser, det samlet set har haft økonomisk, forretningsmæssigt og personligt, siger han.

- Hun er selv gået med til frivillig fristforlængelse et par gange. Kan man så ikke sige, at hun selv er ude om, at hun sad så længe?

- Nej, fordi resultatet var næppe blevet anderledes, fordi sagen var speciel. Og det er også det, erstatningen gerne skal afspejle, siger Nicolaj Horn, der vurderer, at han klient var 'på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Sagen mod de to tiltalte starter 18. juni i år.