Slap med livet i behold: 32-årig skudt med maskinpistol

34-årig fængslet efter internt opgør. Han sigtes for at have haft både en maskinpistol og en pistol, der er gravet ned

En 32-årig mand blev ramt af skud fra en maskinpistol i Ulsøparken i Brøndby Strand under et drabsforsøg mandag ved 18-tiden.

Men han var alligevel i stand til at flygte i sin BMW og kørte et par kilometer til Bækkelunden i Brøndby Strand, hvor han selv slog alarm til ambulance og politi kl. 18.16.

Manden blev kørt på hospitalet, mens politiet sikrede BMW´en, der holdt parkeret med knust siderude.

En 34-årig mand blev anholdt på Hotel Cabinn på Amager et par timer efter skyderiet. I går blev han varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup i fire uger, sigtet for drabsforsøg.

Ifølge politiet var der tale om et ’internt opgør’ mellem de to mænd og ikke et bandeskyderi.

Politiet fandt den sårede mand ved hans BMW efter han selv havde slået alarm. Foto: Kenneth Meyer

I retten kom det frem, at den 34-årige, ifølge sigtelsen, affyrede flere skud med en maskinpistol mod den 32-åriges hoved, men ’kun’ ramte ham med et skud i venstre skulder. Offeret er udskrevet fra hospitalet.

Retsmødet blev holdt for lukkede døre og med navneforbud. Den 34-åriges stilling til sigtelsen kendes ikke.

Nedgravet pistol

Han sigtes også for besiddelse af maskinpistolen på offentligt sted. Han skal gentagne gange være gået rundt med maskinpistolen på gaderne.

Den 34-årige sigtes endvidere for besiddelse af en pistol, som han skal have transporteret til et ukendt sted, hvor han gravede pistolen ned.

Efterforskningsleder Ole Nielsen ønsker ikke at kommentere motivet nærmere, men siger, at der er tale om et ’internt opgør mellem to personer’.

Efter skyderiet afspærrede politiet både gerningsstedet i Ulsøparken og Bækkelunden, hvor den sårede mand blev fundet, for at foretage tekniske undersøgelser. Politiet har ikke oplyst, om maskinpistolen er fundet.