Sliksmuglere knaldet for 320 millioner

Sliksmuglere er blevet taget med fingrene i kagedåsen af de danske skattemyndigheder, der fra 2015 til 2020 har lavet 4.000 kontroller.

Skattestyrelsen skriver i en pressemeddelelse, at kontrollerne har medført ekstra opkrævninger for 320 millioner kroner.

'Det er lige fra uregistrerede garagebutikker til etablerede butikskæder, der forsøger at sælge ulovlige chokolade og sukkervarer. Resultaterne viser, at der fortsat er behov for et skarpt fokus på branchen,' siger Anne Sofie Hedemann, underdirektør i Skattestyrelsen.

Der er blandt andet blevet smuflet chokolade, lakrids og tyggegummi, lader Skattestyrelsen forstå.