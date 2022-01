Slingrende bil: Tabte sutten

Politiet kommer med en opfordring til bilister, efter at de søndag eftermiddag måtte rykke ud til en opgave på Hillerødmotorvejen.

En borger havde klokken 13.15 kontaktet politiet og fortalt, at en bilist kørte meget usikkert og slingrede mellem kørebanerne på motorvejen.

En patrulje blev sendt af sted og fandt også frem til den slingrende bil, som de standsede. Føreren var en 28-årig mand fra Frederiksberg. Han forklarede patruljen, at hans lille datter havde tabt sutten i bilen, og han var kommet til at slingre, da han under kørslen forsøgte at finde sutten til den lille pige. Det oplyser Nordsjællands Politi i deres døgnrapport og tilføjer:

- Nordsjællands Politi opfordrer til, at man koncentrerer sig om selve kørslen, når man kører bil, og ikke laver alle mulige andre ting, da uopmærksomhed kan føre til trafikulykker.