Slog betjent bevidstløs og er nu selv i kritisk tilstand

En 29-årig polsk lastbilchauffør er i kritisk tilstand på Esbjerg Centralsygehus, efter at en anholdelse af manden torsdag aften på en adresse i Bramming tilsyneladende gik galt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger er chauffør for et lokalt vognmandsfirma, satte sig til modværge og overfaldt ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi en politibetjent, som blev slået bevidstløs. Efterfølgende blev manden anholdt.

Det var under anholdelsen, at den 29-årige mistede bevidstheden. Tilstedeværende betjente ydede livreddende førstehjælp i form af hjerte-lunge-redning, og polakken blev senere kørt i ambulance til Esbjerg Centralsygehus.

Her betegnes mandens tilstand som kritisk.

Politiet oplyser, at det endnu ikke er klarlagt, hvad der førte til, at manden mistede bevidstheden. Men det oplyses, at manden blev skønnet kraftigt påvirket af narkotika.

Når politiet var til stede i Bramming, skyldtes det en anmeldelse om en brand i en kontorbygning, som den 29-årige er mistænkt for at have været impliceret i.

Politibetjenten, der kortvarigt mistede bevidstheden, har pådraget sig en hjernerystelse, oplyses det.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet involveret i sagen. Derfor har politiet ikke yderligere oplysninger. Den Uafhængige Politiklagemyndighed har fredag formiddag besluttet at indlede en efterforskning af forløbet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har til opgave at efterforske sager, hvor personer for eksempel er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende er i politiets varetægt. Dette sker helt rutinemæssigt.

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi er i færd med at vurdere, om den 29-årige mand trods sin tilstand skal fremstilles i grundlovsforhør in absentia med krav om varetægtsfængsling.

Ekstra Bladet har henvendt sig til vognmandsfirmaet, som manden er chauffør for. Firmaet ønsker ikke at kommentere forløbet.