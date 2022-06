Slog multihandicappet i hovedet

Ansatte på Institutioner for handicappede skal sikre beboernes tryghed og velbefindende.

Det var dog ikke tilfældet i marts sidste år, da en multihandicappet institutionsbeboer fra Kalundborg, blev slået i ansigtet og på armen af en ansat. Det oplyser Midt- og Vestsjællands anklager.

Den ansatte var en 53 årig kvinde, som tirsdag blev dømt for to gange med to dages mellemrum at have slået den multihandicappede beboer.

Kvinden blev dømt for den almindelige voldsparagraf, og MIdt- og Vestsjællands anklager oplyser, at der i sagen ikke er krav om rettighedsfrakendelses, og det vil derfor være muligt for kvinden at arbejde på institutioner i fremtiden.

MIdt- og Vestsjællands anklager har ingen oplysninger om, hvordan hændelserne blev opdaget, men kan oplyse at, den dømte har taget betænkningtid i forhold til om hun vil anke sagen.