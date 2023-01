Slog og sparkede 15-årig: Nu er der faldet dom

En nu 23-årig mand er fundet skyldig i at have tildelt en på gerningstidspunktet 15-årig pige et knytnæveslag i ansigtet og for efterfølgende at have sparket hende i baghovedet

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet): Det trak overskrifter, da en dengang 22-årig mand blev anholdt og sigtet for et overfald på en 15-årig pige foran en Circle K station i sommeren 2021.

Onsdag fandt retten ham skyldig i vold, og han er blevet idømt ambulant psykiatrisk behandling med tilsyn af Kriminalforsorgen.

- Det slog klik

Den nu 23-årige mand var iført sorte joggingbukser og en sort hættetrøje, da han onsdag tog plads i vidneskranken foran dommer og domsmænd for at komme med sin forklaring på, hvad der skete i Espergærde natten til den 12. juli 2021.

Han forklarede, at han havde været til hyggedruk med nogle venner, og at han om natten tog sit elløbehjul for at køre til Circle K-stationen efter cigaretter.

Her så han den 15-årige pige komme gående med sine veninder. Han var fuld, og kom med 'en eller anden bemærkning' til dem, da han kørte forbi. Da han kom ud fra tankstationen, så han pigerne igen, forklarede han.

- Jeg var ved at køre ind i et skilt, og jeg siger en sjov bemærkning om det. Så sviner hun (den forurettede, red.) mig til og anklager mig for voldtægtsforsøg, hvilket slet ikke passer.

Herefter stoppede han ifølge sin forklaring op og spurgte veninderne, om ikke de kunne få hende til at være stille, men det kunne de ikke.

- Hun sagde, at jeg var en taber på løbehjul, at jeg ikke havde noget liv. Hun svinede mig til på det groveste. Så slog det klik for mig, og så slog jeg hende med knyttet hånd og sparkede hende én gang i hovedet.

Erkender delvist

Den 23-årige var tiltalt efter den paragraf, der ofte kaldes 'simpel vold'. Konkret var han tiltalt for at have tildelt den forurettede ét knytnæveslag i ansigtet for derefter at sparke hende to gange i baghovedet, imens hun lå på jorden.

Han erkendte delvist, idet han erkendte at have slået pigen og sparket hende én gang.

Det fremgik af mentalerklæringen, at den 23-årige blev diagnosticeret med skizofreni i starten af 2021,og at det dermed må antages, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket.

Det betyder, at han ikke er egnet til normal straf, men derimod en behandlingsdom, hvilket også var det, anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om.

Til sidst fik den 23-årige det sidste ord.

- Jeg er ked af det, der er sket. Det er det eneste, jeg har at sige. Jeg fortryder det, jeg har gjort, sagde han.

Familien rystet

Det tog godt ti minutter, før dommeren kunne afsige dom, som lød på ambulant behandling på en psykiatrisk afdeling med tilsyn af Kriminalforsorgen. Det betyder, at Kriminalforsorgen sammen med en overlæge kan træffe beslutning om at indlægge den dømte, hvis han får det værre.

Efter overfaldet i 2021 talte Ekstra Bladet med den forurettedes familie, som var rystede over, at han blev løsladt efter endt afhøring.

Ifølge pigens forklaring havde den nu dømte fløjtet efter hende og hendes veninder, og da de igen mødte den 23-årige ved tankstationen havde hun sagt, at de kun var 15 år gamle, og at hun ikke syntes, at han skulle henvende sig til dem på dén måde.