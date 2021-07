Slog og sparkede 15-årig pige

En 15-årig pige fra Nordsjælland endte natten til mandag som offer for et voldeligt overfald.

Den 15-årige pige var på vej hjem med sine veninder og gik ad Hovvej i Espergærde omkring klokken 02.30 natten til mandag. En ung mand kom kørende forbi på el-løbehjul og fløjtede efter dem.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Da pigerne nåede til Circle K på samme vej, stødte de på manden. Den 15-årige pige gjorde ham opmærksom på, at de kun var 15 år gamle, og at de ikke brød sig om, at han fløjtede efter dem.

Det fik tilsyneladende den 22-årige gerningsmand til at gå amok. Han slog den 15-årige pige i ansigtet, hvorefter hun faldt til jorden. Herefter sparkede han hende to gange i hovedet, imens hun lå ned. Derefter stak han af på et el-løbehjul, beskriver Nordsjællands Politi.

Gerningsmanden blev i løbet af natten anholdt og sigtet i sagen, men Nordsjællands Politi har ikke valgt at fremstille manden i grundlovsforhør, og han er derfor blevet løsladt.