Slog selv alarm: Forsvarer skudt foran sit hjem

Den kendte forsvarsadvokat Mahmoud Abbas blev natten til onsdag dansk tid skudt af en ukendt gerningsmand foran sit hjem i det pæne villakvarter Greenacre Street i Sydney.

Det skete ved højlys dag. På det tidspunkt var klokken 10.30 i den australske millionby.

Adam Johnson, politiinspektør hos New South Wales Police, har ifølge ABC News, 9News og flere andre australske medier beskrevet attentatet som 'målrettet' og 'dristigt'. Han slår samtidig fast, at motivet er ukendt, og at politiet er i fuld gang med at afklare, hvem der kan stå bag det dramatiske skyderi.

Skyderiet udspillede sig her foran den succesfulde advokats hjem i et attraktivt villakvarter i udkanten af Sydney. Foto: NSW Police

Det sker i et tæt samarbejde med den særlige hard core-politistyrke Strike Force Raptor til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet indgående om.

Annonce:

Vidner: Ramt i overkroppen

Efter skyderiet blev det i første omgang officielt fastslået, at den 31-årige advokats kvæstelser var alvorlige. Efter at være behandlet omkring gerningsstedet og senere på et lokalt sygehus meldte politiet senere ud, at skudofret var udenfor livsfare.

Mahmoud Abbas var selv i stand til at bevæge sig ind i sin private villa og slå alarm til vagtcentralen. Kort efter fandt redningsfolk advokaten med flere skudsår i det ene ben og overkroppen. Han var ved fuld bevidsthed.

Tre kampklædte betjente med rygmærke-jakker i næverne fra det særlige Raptor-elitekorps i den australske delstat New South Wales. De er her fotograferet i forlængelse af en ransagning i en lokalafdeling af Hells Angels. Foto: NSW Police

Den kendte advokat med speciale i strafferet var ifølge politiinspektøren på vej ind i en bil, da han blev ramt af skuddene.

Daily Mails australske udgave rapporterer, at der ifølge vidner blev affyret tre skud, og flere så angiveligt en bil forlade stedet efterfølgende.

Fordømmelse og bekymring

Mahmoud Abbas er partner i advokatfirmaet Abbas Jacobs Lawyers. Han har haft ansvaret for flere spektakulære retssager, som blandt andet har involveret medlemmer af terror-organisationen ISIS, en viceborgmester og den professionelle rugby-spiller Jamil Hopoate.

Annonce:

På de sociale medier har han markedsført sig selv som en mand med luksuriøse vaner og et stærkt netværk i Sydneys mere celebre miljø.

Mahmoud Abbas har blandt andet specialiseret sig i at forsvare klienter i sager om organiseret narkokriminalitet, og det har i de senere år kastet en del presseomtale af sig. Privatfoto

Den australske interesseorganisation The Law Society fordømmer skudepisoden og har udtrykt 'dyb bekymrung' på vegne af Mahmoud Abbas.

Det samme lokalområde i Sydney var sidste år ramme om mordet på Mahmoud 'Brownie' Ahmad, som var en kendt skikkelse i den kriminelle underverden.

Politiet har ikke ønsket at kommentere, om skudattentatet på advokaten eventuelt kan have en forbindelse til netop den fatale hændelse.